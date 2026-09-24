Застосунок Армія+ отримав нову стартову сторінку та інтеграцію з DELTA

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Троє з чотирьох українських військових уже користуються "Армія+", і тепер застосунок став ще зручнішим. У релізі 4.0.0 для iOS та Android з'явилася єдина стартова сторінка зі швидким доступом до опитувань, курсів та стрічки "Пульс". Також було спрощено вхід через систему BankID.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України.

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Новий стартовий екран в Армія+

Мобільний застосунок для військовослужбовців "Армія+" оновився до версії 4.0.0, яка вже повністю доступна для завантаження на смартфонах з операційними системами Android та iOS. Головною зміною стала поява повноцінної стартової сторінки. Тепер користувачам більше не потрібно шукати базові функції по різних розділах меню. Уся найважливіша інформація та інструменти для швидких переходів зібрані безпосередньо на одному екрані.

Нова версія. Фото: Міноборони України

Статистика уражень і навчання

На головній сторінці розробники розмістили одразу кілька зручних інформаційних блоків. Зокрема, там з'явилася статистика верифікованих уражень російських військ. Ці дані автоматично підтягуються з бойової системи DELTA, охоплюють останні сім днів та оновлюються кожного дня.

Поруч із цифрами втрат противника відображаються свіжі дописи зі стрічки "Пульс", а також актуальні опитування, якщо вони саме зараз тривають у програмі.

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Тепер захисники одразу бачать перелік своїх незавершених курсів та зручну шкалу прогресу їх проходження. У найближчому майбутньому команда планує зробити цей простір ще більш персоналізованим, щоб кожен боєць мав змогу налаштувати інтерфейс екрана суворо під власні потреби.

Швидка авторизація через BankID

Окрім візуальних та структурних змін, розробники додатково покращили процес авторизації через Систему BankID від Національного банку України. Завдяки новій прямій інтеграції систем військовослужбовцям тепер знадобиться менше часу, щоб безпечно увійти у свій профіль.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно застосунок "Армія+" поповнився двома новими навчальними курсами для військових, створеними під реальні потреби фронту. Перший присвячений психологічній витримці на полі бою, де бійців навчають, як вивести побратима зі ступору чи істерики та втримати контроль над собою під час дронових нальотів.

Другий курс зосереджений на сучасній тактиці, який називається "Організація управління боєм БпС". В його основу ліг бойовий досвід підрозділів безпілотних систем, які найефективніше нищать ворога на передовій. Військові зможуть покроково опанувати алгоритми злагодження та керування дронами під час активних зіткнень.