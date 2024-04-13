Новый закон о мобилизации в Украине – что нового, будет ли демобилизация

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

Верховная Рада наконец-то проголосовала во втором чтении за многострадальный закон о мобилизации №10449. Нужен ли он был вообще и именно сейчас, и насколько критично вычеркивание из него нормы о демобилизации — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Как принимали законопроект о мобилизации

Эпопея с законом об усилении — или скорее упорядочении — мобилизации подошла к концу. Верховная Рада наконец проголосовала за законопроект №10449 во втором чтении, приняв его в целом. Осталось лишь получить подпись президента и дождаться отведенных в законе 30 дней для того, чтобы она начала действовать.

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Отметим, что этот процесс был непростым. Во-первых, в законопроект после первого чтения было внесено несколько тысяч правок, долгое время рассматривавшихся профильным комитетом и то отклонявшихся, то возвращавшихся в текст законопроекта. А потом почти пустая Верховная Рада рассматривала эти поправки, которые большинство большинство очевидно не желательно принимать.

Собственно депутаты от "Слуги народа" проголосовали за тот законопроект и те правки, которые были согласованы с правительством. Именно поэтому часть оппозиционных фракций — "Батькивщина" (кроме 2 депутатов), "Европейская Солидарность" — не поддержала законопроект №10449. Так что монокоалиции пришлось подбирать голоса в привычных местах — среди представителей бывшей ОПЗЖ и в олигархических фракциях и группах. Впрочем, следует отметить, что за закон о мобилизации почти в полном составе проголосовала фракция "Голос".

Нужен был закон о мобилизации

Новини.LIVE обратились с просьбой прокомментировать ситуацию с вновь принятым законопроектом известного военного эксперта, полковника ВСУ Петра Черника. Черник отметил, что новый закон о мобилизации не просто актуален — он, если говорить образно, уже перезрел.

Украина, по большому счету, все предыдущие годы независимого существования не занималась такими вопросами, как мобилизационный ресурс, мобилизационный резерв и другими ключевыми в нынешней ситуации. Поэтому упорядочение мобилизации было очень необходимо — и давно.

Вместе с тем, подчеркнул эксперт, на ход нынешней российско-украинской войны этот закон не повлияет. Полковник ВСУ подчеркнул — он неоднократно это делал в комментариях для Новини.LIVE — то, что изменить ход войны может качественное западное оружие. А этим оружием, как и высокотехнологичной западной техникой, особенно современными образцами, руководить будут не мобилизованные граждане, а кадровые военные.

Но вместе с тем без пехоты ни одна война не может завершиться победой. Ибо именно на земле совершаются главные сражения и совершаются главные победы. Собственно, нынешний военный конфликт это подтверждает: сколько бы россияне ни били по Херсону, но они его потеряли и не могут вернуть под свой контроль.

Поэтому мобилизация в сухопутные войска необходима, от этого никуда не деться. Особенно учитывая, что украинское общество не планирует сдаваться, а уверенно поддерживает войну к победе, к выходу на границы 1991 года и т.д. Но для этого нужны новые военные, потому что, к сожалению, не только россияне понесут на этой войне потери.

Демобилизация — почему она не ко времени

Одним из ключевых вопросов законопроекта №10449 была норма о демобилизации военнослужащих, которые служат с начала полномасштабной войны. Эту норму долго обсуждали, а затем вообще исключили из текста законопроекта.

Петр Черник подчеркнул, что — несмотря на все заявления в публичном пространстве — говорить о демобилизации части армии, самой боеспособной ее части, во время горячей фазы войны не приходится. Эксперт напомнил, что во время второй мировой войны даже в армии Соединенных Штатов Америки, страны, территория которой не находилась под непосредственной угрозой вражеских атак — демобилизация не проводилась. Хотя тогда также не было понятно, сколько еще будет продолжаться война, сколько военнослужащим, участвовавшим в ней с самого начала, придется провести в составе вооруженных сил своей страны.

Поэтому, по словам полковника ВСУ, эту тему — тему возможной демобилизации части Сил обороны прямо во время полномасштабной войны — не стоит раздувать. Это, по мнению Черника, демонстрирует, по меньшей мере, некомпетентность людей, занимающихся подобными вещами. Или даже работу на врага.

Нынешняя война, подчеркнул Петр Черник, — это война не за территории, когда можно в тот или иной момент остановиться. Это экзистенциальная война, где обе стороны воюют за свое существование — Украина за существование своей страны, Россия за существование своей империи, которая без Украины невозможна. Поэтому усиление и улучшение мобилизации в нынешних условиях вынужденное. Как и война до определенного логического завершения, а не до определенных в законе сроков демобилизации.

А сам закон, подчеркнул эксперт, покажет свою эффективность примерно через пять-шесть месяцев после вступления в силу. Именно через полгода можно будет делать первые объективные выводы и совершенствовать и изменять его в соответствии с текущими проблемами и вызовами.