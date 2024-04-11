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Україна ще ніколи не перемагала — заява Безуглої щодо мобілізаційного закону

11 квітня 2024 12:11
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Закон про мобілізацію ухвалили - що думають в Раді
Рада проголосувала за закон про мобілізацію. Фото: Мар'яна Безугла
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Закон про мобілізацію 11 квітня був ухвалений парламентом. За день до того нардепи понад 10 годин обговорювали правки до законопроєкту і багато хто назвав це популізмом. 

Зокрема, так висвловилася в ексклюзивнму коментарі Новини.LIVE і народна депутатка, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла. 

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"Нардепи в популізм загралися, з такими підходами ще частину України втратимо. Або переродимося, або ні. Україна ще ні разу не перемагала", — сказала Безугла. 

Так вона прокоментувала суперечки щодо ухвалення правок та і самого мобілізаційного законопроєкту. 

Верховная Рада
Верховна Рада України. Фото: Facebook

Додамо, що 10 квітня парламент ухвалив за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. "За" проголосували 281 народний обранець.

Крім того, Верховна Рада розглянула урядовий законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема за відмову проходження ВЛК.

Як ми писали раніше, 11 квітня розпочалося засідання щодо законопроєкту про мобілізацію. Його було ухвалено в цілому, парламентарі врахували 31 правку, серед яких і та, що прибирає із документа норму про демобілізацію. 

Додамо, що закон вступить в дію через місяць після того, як його підпише президент Зеленський. 

 

закон
Мар'яна Безугла
мобілізація
ВРУ

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