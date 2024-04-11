Закон про мобілізацію ухвалили - що думають в Раді

Рада проголосувала за закон про мобілізацію. Фото: Мар'яна Безугла

Закон про мобілізацію 11 квітня був ухвалений парламентом. За день до того нардепи понад 10 годин обговорювали правки до законопроєкту і багато хто назвав це популізмом.

Зокрема, так висвловилася в ексклюзивнму коментарі Новини.LIVE і народна депутатка, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

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"Нардепи в популізм загралися, з такими підходами ще частину України втратимо. Або переродимося, або ні. Україна ще ні разу не перемагала", — сказала Безугла.

Так вона прокоментувала суперечки щодо ухвалення правок та і самого мобілізаційного законопроєкту.

Верховна Рада України. Фото: Facebook

Додамо, що 10 квітня парламент ухвалив за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. "За" проголосували 281 народний обранець.

Крім того, Верховна Рада розглянула урядовий законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема за відмову проходження ВЛК.