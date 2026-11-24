Паспорт-книжечка гражданина Украины. Фото: УНИАН

Обновление фотографии в паспорте после достижения работником 45-летнего возраста само по себе не влечет за собой обязанности уведомлять ТЦК в соответствии с приложением 4. Необходимость подачи отчета напрямую зависит от того, сохранил ли сотрудник старый паспорт-книжечку или перешел на пластиковый документ нового образца.

Об этом сообщили специалисты по трудовому праву и кадровому учету портала 7eminar, передает Новини.LIVE.

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Замена книжечки на ID-карту: когда и до какого числа подавать приложение 4

Обязанность проинформировать ТЦК работника возникает только тогда, когда вместо вклеивания фотографии в 45 лет паспорт-книжечку заменяют на ID-карту. В таком случае меняются сами реквизиты документа, что уже является веским основанием для подачи приложения 4.

При этом работодателю следует ориентироваться не на дату вклеивания фотографии, а на день, когда сотрудник фактически предоставил новые сведения о своём паспорте. Подавать приложение 4 в таких случаях нужно ежемесячно до 5 числа.

Почему вклеивание фотографии не требует уведомления ТЦК

Если работник просто вклеил новую фотографию в действующий паспорт-книжечку, реквизиты документа остаются прежними. Кроме того, действующие правила не предусматривают приложение ксерокопии паспорта с обновленной фотографией к приложению 4, поэтому оснований для направления уведомления в ТЦК работника нет.

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Уведомлять необходимо в случае изменения фамилии, имени или отчества (при наличии), реквизитов паспорта гражданина Украины, адреса задекларированного или зарегистрированного места жительства, адреса фактического места жительства, а также места работы или должности работника.

Новини.LIVE сообщали, что людям, выехавшим из зоны оккупации, больше не нужно оформлять справку ВПЛ, чтобы встать на учет в новом городе, поэтому обновить свои данные в новом ТЦК вполне реально даже при наличии старой прописки на оккупированной территории.

Статус "в розыске" ТЦК в приложении "Резерв+" не означает автоматического ареста или уголовного преследования. Как именно удалить эту отметку, зависит от конкретной причины её появления. Сначала нужно выяснить, действительно ли человек нарушил правила учета и согласен ли с этим, или ошибку допустили сами сотрудники центра комплектования.