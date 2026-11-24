Паспорт-книжечка громадянина України. Фото: УНІАН

Оновлення фотографії в паспорті після досягнення працівником 45-річного віку саме по собі не створює обов'язку повідомляти ТЦК за додатком 4. Потреба у звітуванні напряму залежить від того, чи залишив співробітник старий паспорт-книжечку, чи перейшов на пластиковий документ нового зразка.

Про це повідомили фахівці з трудового права та кадрового обліку порталу 7eminar, передає Новини.LIVE.

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Заміна книжечки на ID-картку: коли і до якого числа подавати додаток 4

Обов'язок поінформувати ТЦК працівника виникає лише тоді, коли замість вклеювання фото у 45 років паспорт-книжечку змінюють на ID-картку. У такому разі змінюються самі реквізити документа, що вже є вагомою підставою для подання додатка 4.

При цьому роботодавцю слід орієнтуватися не на дату вклеювання фотокартки, а на день, коли співробітник фактично надав нові відомості про свій паспорт. Подавати додаток 4 у таких випадках потрібно щомісяця до 5 числа.

Чому вклеювання фото не потребує повідомлення ТЦК

Якщо працівник просто вклеїв нове фото у чинний паспорт-книжечку, реквізити документа залишаються попередніми. Крім того, чинні правила не передбачають долучення ксерокопії паспорта з оновленою фотографією до додатка 4, тому підстав надсилати повідомлення до ТЦК працівника немає.

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Повідомляти потрібно у разі зміни прізвища, власного імені чи по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України, адреси задекларованого або зареєстрованого місця проживання, адреси фактичного місця проживання, а також місця роботи чи посади працівника.

Новини.LIVE повідомляли, що людям, які виїхали з окупації, більше не потрібно оформлювати довідку ВПО, щоб стати на облік у новому місті, тож оновити свої дані у новому ТЦК цілком реально навіть за наявності старої прописки на захопленій території.

Статус про розшук ТЦК у застосунку "Резерв+" не означає автоматичного арешту чи кримінального переслідування. Як саме прибирати цю позначку, залежить від конкретної причини її появи. Спочатку треба з'ясувати чи дійсно людина порушила правила обліку і погоджується з цим, чи помилку допустили самі працівники центру комплектування.