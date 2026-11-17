Ведение документации в ТЦК. Фото: кадр из видео

С 30 октября 2026 года в Украине изменили правила исключения из списков части военнослужащих, чья гибель была подтверждена после пропажи без вести или попадания в плен. Теперь ключевым является дата государственной регистрации смерти, а не день фактической гибели на фронте или время проведения идентификации тела.

Об этом сообщили в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как изменились правила исключения военнослужащих из списков

Часто между реальной датой гибели военного на фронте и официальным признанием этого факта проходят месяцы. Если защитник считался пропавшим без вести или находился в плену, поиски и процесс идентификации могли сильно затягиваться. В частности, спорным было то, какую именно дату командир должен указать при исключении такого бойца из списков личного состава воинской части.

Чтобы устранить эти расхождения и облегчить жизнь семьям, Министерство обороны издало приказ № 357. Обновленный порядок документооборота вступил в силу с 30 октября 2026 года.

Какая дата теперь считается официальной

Новые правила касаются исключительно тех военнослужащих, которые ранее имели статус пропавших без вести при особых обстоятельствах, были пленными или заложниками, но впоследствии их смерть была официально подтверждена.

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Согласно новому порядку, военнослужащего исключают из списков части по дате составления актовой записи о смерти. Именно эта дата фиксируется в государственном свидетельстве о смерти. Отныне армия не ориентируется на день фактической гибели на поле боя, дату опознания или тот день, когда семье принесли уведомление.

Раньше военнослужащего выписывали из части на следующий день после даты, которую медики указывали в своём заключении. Поскольку между реальной смертью в окопе и её окончательной государственной регистрацией мог быть огромный временной разрыв, в документах возникали серьёзные несоответствия.

Как оформляют тех, кто не числился в розыске

Важно понимать, что для остальных погибших действует старое общее правило. Если военнослужащий погиб в бою и его сразу эвакуировали, то есть он не находился в статусе пропавшего без вести или пленного, его исключают из списков на следующий день после смерти.

Будут ли пересматриваться старые приказы

Минобороны не планирует автоматически пересматривать те дела, которые были закрыты до 30 октября 2026 года. Если родственников не устраивает дата исключения, определенная по старым правилам, и они стремятся ее изменить, им придется подавать иск в суд.

Чтобы убедиться в отсутствии ошибок, семьям важно внимательно сверять даты в трёх основных документах:

государственном свидетельстве о смерти;

уведомлении от военкомата (ТЦК и СП);

официальной выписке из приказа воинской части.

Если даты в этих документах расходятся, родственники имеют право направить письменный запрос непосредственно в воинскую часть с просьбой разъяснить основания установления именно такой даты.

Новини.LIVE сообщали, что украинские школы имеют полное право проверять военный учет у 17-летних учеников, но требовать бумажное призывное удостоверение уже не могут. Электронный документ из "Резерв+" или "Дії", как и его распечатка с QR-кодом, имеет такую же юридическую силу.

Иногда в электронном военном билете уже указана негодность к службе, но записи об исключении из учета нет. Обычно так бывает, когда заключение ВЛК еще не утвердили или в ТЦК пересмотрели свое решение.

Между тем для бойцов, самовольно покинувших часть, упрощенный механизм возвращения уже не действует. Теперь они восстанавливаются на службе по общим правилам — через обращение в Военную службу правопорядка и последующее распределение в батальоны резерва.