Ведення документації в ТЦК. Фото: кадр з відео

З 30 жовтня 2026 року в Україні змінили правила виключення зі списків частини військових, чию загибель підтвердили після зникнення безвісти або полону. Тепер ключовою є дата державної реєстрації смерті, а не день фактичної загибелі на фронті чи час проведення ідентифікації тіла.

Про це повідомили в Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як змінилися правила виключення військових зі списків

Часто між реальною датою загибелі військового на фронті та офіційним визнанням цього факту минають місяці. Якщо захисник вважався зниклим безвісти або перебував у полоні, пошуки та процес ідентифікації міг дуже затягуватися в часі. Зокрема, було спірним те, якою саме датою командир має викреслити такого бійця зі списків особового складу військової частини.

Щоб прибрати ці розбіжності та полегшити життя родинам, Міністерство оборони випустило наказ № 357. Оновлений порядок документообігу запрацював із 30 жовтня 2026 року.

Яка дата тепер вважається офіційною

Нові правила стосуються виключно тих військовослужбовців, які раніше мали статус зниклих безвісти за особливих обставин, були полоненими чи заручниками, але згодом їхню смерть підтвердили офіційно.

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За новим порядком, бійця виключають зі списків частини датою складання актового запису про смерть. Саме ця дата фіксується в державному свідоцтві про смерть. Відтепер армія не спирається на день фактичної загибелі на полі бою, дату впізнання або ж той день, коли родині принесли сповіщення.

Раніше військового виписували з частини наступного дня після дати, яку медики вказували у своєму висновку. Оскільки між реальною смертю в окопі та її остаточною державною реєстрацією міг бути величезний розрив у часі, у паперах виникали серйозні невідповідності.

Як оформлюють тих, хто не був у розшуку

Важливо розуміти, що для решти загиблих діє старе загальне правило. Якщо військовослужбовець поліг у бою і його одразу евакуювали, тобто він не перебував у статусі зниклого безвісти чи полоненого, його виключають зі списків наступного дня після смерті.

Чи переглядатимуть старі накази

Міноборони не планує автоматично переглядати ті справи, які були закриті до 30 жовтня 2026 року. Якщо родичів не влаштовує дата виключення, визначена за старими правилами, і вони прагнуть її змінити, їм доведеться подавати позов до суду.

Щоб переконатися у відсутності помилок, сім'ям важливо уважно звіряти дати у трьох головних документах:

державному свідоцтві про смерть;

сповіщенні від військкомату (ТЦК та СП);

офіційному витягу з наказу військової частини.

Якщо дати у цих паперах різняться, рідні мають право надіслати письмовий запит безпосередньо до військової частини з проханням роз'яснити підстави встановлення саме такої дати.

Новини.LIVE повідомляли, що українські школи мають повне право перевіряти військовий облік у 17-річних учнів, але вимагати паперове приписне вже не можуть. Електронний документ із "Резерв+" або "Дії", як і його роздруківка з QR-кодом, має таку саму юридичну силу.

Інколи в електронному військовому квитку вже вказана непридатність до служби, але запису про виключення з обліку немає. Зазвичай так буває, коли висновок ВЛК ще не затвердили або у ТЦК переглянули своє рішення.

Тим часом для бійців, які самовільно залишили частину, спрощений механізм повернення вже не діє. Тепер вони відновлюються на службі за загальними правилами — через звернення до Військової служби правопорядку та подальший розподіл у батальйони резерву.