Как обжаловать решение ВЛК в 2026 году: советы адвоката

Ввод данных о бойцах. Фото: кадр из видео

Больных призывников всё чаще отправляют на службу, несмотря на имеющиеся медицинские диагнозы. В настоящее время существует два действующих механизма обжалования решений военно-медицинских комиссий, которые позволяют заставить командование направить бойца на дополнительное обследование для объективной оценки состояния его здоровья.

Об этом рассказал кандидат юридических наук Евгений Филипец, передает Новини.LIVE.

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Новые правила медосмотра через командира

Адвокат и кандидат юридических наук Евгений Филипец предлагает два способа пересмотра медицинского статуса.

Первый вариант — действовать в соответствии с уставом через свою воинскую часть. Однако правила здесь недавно усложнились. Если раньше командир мог направить бойца на повторную ВЛК просто по представлению начальника медслужбы, то сейчас этого недостаточно.

"Сейчас правила несколько изменились: прежде чем направлять человека на ВЛК, необходимо сначала провести медицинский осмотр", — отмечает юрист.

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То есть сначала военнослужащего должен осмотреть врач в обычном медицинском учреждении. Медик ставит диагноз и в письменной форме рекомендует пройти повторную комиссию. Только имея этот документ, воинская часть может выписать направление. По словам Филипца, бойцу лучше не сидеть сложа руки, а активно действовать — регулярно писать рапорты и привлекать юристов.

Жалоба в вышестоящую ВЛК и территориальный принцип

Второй метод защиты — это прямая жалоба в ВЛК более высокого уровня, право на которую закреплено в профильном положении. Юрист может проанализировать медицинские документы клиента и направить обращение в вышестоящую инстанцию. Если там жалобу удовлетворяют, командир части получает прямой приказ через систему электронного документооборота.

"Это уже императивная норма, это императивный документ, который обязывает командира направить лицо на повторное ВЛК для установления степени годности к военной службе", — объясняет адвокат.

При таком сценарии военному больше не нужно бегать по больницам за предварительными заключениями. Важно понимать, что повторная комиссия всегда проходит по территориальному принципу — в госпитале того региона, где боец несет службу в данный момент.

Что нужно знать о сроках обжалования ВЛК

Ключевая проблема процесса обжалования заключается в сроках. Закон дает на подачу жалобы ровно 30 дней с момента ознакомления с решением. Но на практике мобилизованным часто вообще не выдают этот документ на руки.

"Фактически, сначала иногда нужно получить такое решение, а затем его обжаловать. Или другой подход — обжаловать без получения такого решения ВЛК", — рассказывает Евгений Филипец.

Юрист объясняет, что в таком случае можно отталкиваться от информации, которая появилась в приложении "Резерв+".

Обращает внимание адвокат и на последствия длительных медицинских процедур для новобранцев. Если из-за лечения или рассмотрения дела в ВЛК солдат пропускает половину базовой общевойсковой подготовки (БЗВП), результаты курса просто не засчитываются.

По словам специалиста, такое обучение придется начинать с нуля.

"Фактически, обжалование решения ВЛК необходимо для того, чтобы добиться справедливого медицинского осмотра и справедливого решения ВЛК, объективной оценки состояния здоровья на повторном ВЛК", — отмечает специалист.

Новини.LIVE сообщали, что если ТЦК потерял бумажное заключение региональной медкомиссии, военнообязанного могут снова вызвать повесткой на прохождение ВЛК. Даже статус о непригодности в приложении "Резерв+" не всегда спасает от повторного осмотра.

Военнообязанные, которые годны только для тыловых подразделений, учебных центров или частей обеспечения, не теряют свой статус автоматически при попытке получить офицерское звание. Поступление на курсы младших лейтенантов действительно требует нового медосмотра, однако сам факт подачи документов и визит к врачам не отменяет автоматически предыдущий вердикт комиссии.

В то же время военнослужащие, которых ВЛК признала негодными к службе или ограничила в службе, имеют право заключать новые контракты с ВСУ во время военного положения. Состояние здоровья или диагнозы комиссии не являются препятствием: такие военные могут продолжать службу, в частности, выбрав формат мотивационного контракта.