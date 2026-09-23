Як оскаржити рішення ВЛК у 2026 році: поради адвоката

Внесення даних про бійців. Фото: кадр з відео

Хворих призовників усе частіше відправляють на службу попри наявні медичні діагнози. Наразі є два дієві механізми оскарження рішень військово-лікарських комісій, які дозволяють змусити командування направити бійця на додаткове обстеження для об'єктивної оцінки стану його здоров'я.

Про це розповів кандидат юридичних наук Євген Филипець, передає Новини.LIVE.

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Нові правила медогляду через командира

Адвокат та кандидат юридичних наук Євген Филипець пропонує два шляхи для перегляду медичного статусу.

Перший варіант — діяти за статутом через свою військову частину. Проте правила тут нещодавно ускладнилися. Якщо раніше командир міг направити бійця на повторну ВЛК просто за поданням начальника медслужби, то зараз цього замало.

"Зараз, дещо правила змінилися, перед тим, як скеровуєш особу на ВЛК, необхідно спочатку провести медичний огляд", — зазначає юрист.

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Тобто спочатку військового має оглянути лікар у звичайному закладі охорони здоров'я. Медик ставить діагноз і письмово рекомендує пройти повторну комісію. Тільки маючи цей документ, військова частина може виписати направлення. За словами Філіпця, бійцю краще не сидіти, а активно діяти — регулярно писати рапорти та залучити юристів.

Скарга до вищої ВЛК та територіальний принцип

Другий метод захисту — це пряма скарга до ВЛК вищого рівня, право на яку закріплено у профільному положенні. Юрист може проаналізувати медичні документи клієнта та направити звернення до вищої інстанції. Якщо там скаргу задовольняють, командир частини отримує прямий наказ через систему електронного документообігу.

"Це вже імперативна норма, це імперативний документ, який зобов'язує командира скерувати особу для проходження повторного ВЛК на встановлення ступеня придатності до військової служби", — пояснює адвокат.

За такого сценарію військовому більше не потрібно бігати по лікарнях за попередніми висновками. Важливо розуміти, що повторна комісія завжди проходить за територіальним принципом — у шпиталі того регіону, де боєць несе службу на даний момент.

Що треба знати про терміни оскарження ВЛК

Ключова проблема процесу оскарження полягає у строках. Закон дає на подачу скарги рівно 30 днів з моменту ознайомлення з рішенням. Але на практиці мобілізованим часто взагалі не видають цей папірець на руки.

"Фактично, спочатку деколи потрібно отримати таке рішення і тоді його оскаржувати. Або інший підхід – це оскаржувати без отримання такого рішення ВЛК", — розповідає Євген Филипець.

Юрист пояснює, що в такому разі можна відштовхуватися від інформації, яка підтягнулася у застосунок "Резерв+".

Звертає увагу адвокат і на наслідки тривалих медичних процедур для новобранців. Якщо через лікування або розгляд справи у ВЛК солдат пропускає половину базової загальновійськової підготовки (БЗВП), результати курсу просто не зараховуються.

За словами фахівця, таке навчання доведеться починати повністю спочатку.

"Фактично, оскарження рішення ВЛК необхідні для того, аби добитися справедливого медичного огляду і справедливого рішення ВЛК, об'єктивної оцінки стану здоров'я на повторному ВЛК", — зазначає фахівець.

Новини.LIVE повідомляли, що якщо ТЦК загубив паперовий висновок регіональної медкомісії, військовозобов'язаного можуть знову викликати повісткою на проходження ВЛК. Навіть статус про непридатність у додатку "Резерв+" не завжди рятує від повторного огляду.

Військовозобов'язані, які придатні лише для тилових підрозділів, навчальних центрів чи частин забезпечення, не втрачають свій статус автоматично при спробі отримати офіцерське звання. Вступ на курси молодших лейтенантів дійсно вимагає нового медогляду, проте сам факт подачі документів та візит до лікарів не скасовує автоматично попередній вердикт комісії.

Водночас бійці, яких ВЛК визнала непридатними або обмежила у службі, мають право підписувати нові контракти із ЗСУ під час воєнного стану. Стан здоров'я чи діагнози комісії не є перепоною: такі військові можуть продовжувати службу, зокрема обравши формат мотиваційного контракту.