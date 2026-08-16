«Резерв+» для украинок в ЕС — нужен ли он?

Беженцы. Фото иллюстративное: УНИАН

В сети распространилась информация о том, что 18-летних украинок обязывают предъявлять приложение "Резерв+" для получения временной защиты в других странах. Однако на самом деле такая формулировка носит манипулятивный характер.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Центра противодействия дезинформации.

Требуют ли страны ЕС «Резерв+» от украинок

В ЦПД отметили, что решение Совета ЕС 2026/1912 действительно предусматривает проверку военного статуса для отдельной категории заявителей. Однако это касается далеко не всех.

"Речь идет о новых заявителях на временную защиту после 31 июля 2026 года, которые уже имеют действующие военные обязанности в соответствии с украинским законодательством. Эта норма является гендерно нейтральной и не распространяется на гражданских 18-летних украинок, студенток или других женщин, не имеющих военной обязанности", — говорится в публикации в Telegram.

Таким образом, требование может касаться как мужчин, так и женщин с соответствующим военным статусом. Однако это требование не распространяется автоматически на всех 18-летних украинок.

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"Российская пропаганда искажает суть решения, превращая норму для конкретной категории заявителей в якобы общее требование для всех 18-летних украинок", — резюмировали в ЦПД.

Пост ЦПД. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о том, что женщин якобы планируют мобилизовать в ряды ВСУ. Кроме того, там добавили, что изменений в правилах отсрочки для многодетных родителей тоже не будет.

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