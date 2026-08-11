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Главная Мобилизация В ЦПД заявили, что мобилизации женщин в Украине не будет

В ЦПД заявили, что мобилизации женщин в Украине не будет

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 04:50
Мобилизации женщин в Украине не будет, заявил Коваленко
Женщины в армии. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине не планируют мобилизовывать женщин в ряды ВСУ. Кроме того, никаких изменений в правилах отсрочки для многодетных родителей тоже не будет.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Будет ли мобилизация женщин в Украине

Отметим, что недавно в соцсетях вновь появилась информация о том, что якобы женщин планируют мобилизовать в ВСУ, а для многодетных родителей отменяют отсрочки.

Однако Коваленко в своем Telegram призвал украинцев критически относиться к информации и «не распространять ерунду».

"Никакой женской мобилизации не планируется, так же как и никаких изменений в отношении родителей троих детей. Хватит раздувать ерунду", — подчеркнул руководитель ЦПД.

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Пост Коваленко. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вчера на саммите Кабмина появилась петиция, в которой предлагалось распространить воинский учет на трудоспособных женщин, не имеющих детей.

Также мы недавно писали, лица какого возраста не подлежат мобилизации.

женщины мобилизация война в Украине
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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