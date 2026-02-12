Выезд за границу с отсрочкой - нужна ли справка о ВВК

Проверка документов на границе. Фото: Facebook "Західний кордон"

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации, он может выезжать за границу. Юристы объяснили, в каком случае ему не нужно иметь с собой на границе заключение военно-врачебной комиссии.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Заключение ВВК на границе

К юристам обратился гражданин, который оформил отсрочку от мобилизации из-за гибели на фронте отца.

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему для выезда за границу иметь актуальное заключение военно-врачебной комиссии.

"Если Вы не находитесь в розыске ТЦК и имеете действующую отсрочку, то у Вас даже без ВВК есть право выезда за границу на основании п. 2-6 Правил пересечения государственной границы Украины", — отметил в ответе гражданину юрист Андрей Брылев.

Другой юрист, Сергей Богун, подтвердил позицию коллег: "Никаких справок ВВК не нужно".

Какие данные будут проверять пограничники

Юристы объяснили, почему справка ВВК не имеет значения.

"В вашей ситуации решающее значение имеет не дата прохождения ВВК, а наличие законного основания для выезда и его отражение в реестрах. Если у вас оформлена отсрочка в связи с гибелью отца во время войны, и она должным образом внесена в учетные данные, именно это является основным основанием для пересечения границы", — отметил Евгений Корнийчук.

"Пограничники проверяют наличие основания для отсрочки и ее надлежащее оформление в военно-учетных документах. Поскольку Ваше основание - это гибель близкого родственника (п. 4 ч. 3 ст. 23 Закона о мобилизации), а не состояние здоровья (инвалидность или непригодность), то именно наличие оформленной отсрочки является ключевым фактором, а не дата прохождения медкомиссии", — резюмировал юрист Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли выезжать за границу для сопровождения недееспособного лица.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужны для выезда за границу гражданам в возрасте от 18 до 23 лет.