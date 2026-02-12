Відео
Україна
Чи потрібна ВЛК для виїзду за кордон з відстрочкою

Чи потрібна ВЛК для виїзду за кордон з відстрочкою

Дата публікації: 12 лютого 2026 15:25
Виїзд за кордон з відстрочкою - чи потрібна довідка про ВЛК
Перевірка документів на кордоні. Фото: Facebook "Західний кордон"

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації, він може виїжджати за кордон. Юристи пояснили, у якому випадку йому не потрібно мати з собою на кордоні висновок військово-лікарської комісії.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Висновок ВЛК на кордоні

До юристів звернувся громадянин, який оформив відстрочку від мобілізації через загибель на фронті батька.

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому для виїзду за кордон мати актуальний висновок військово-лікарської комісії.

"Якщо Ви не перебуваєте у розшуку ТЦК і маєте діючу відстрочку, то у Вас навіть без ВЛК є право виїзду за кордон на підставі п. 2-6 Правил перетинання державного кордону України", — зазначив у відповіді громадянину юрист Андрій Брильов.

Інший юрист, Сергій Богун, підтвердив позицію колег: "Жодних довідок ВЛК не потрібно".

Які дані перевірятимуть прикордонники

Юристи пояснили, чому довідка ВЛК не має значення.

"У вашій ситуації вирішальне значення має не дата проходження ВЛК, а наявність законної підстави для виїзду та її відображення в реєстрах. Якщо у вас оформлена відстрочка у зв’язку із загибеллю батька під час війни, і вона належним чином внесена до облікових даних, саме це є основною підставою для перетину кордону", — наголосив Євген Корнійчук.

"Прикордонники перевіряють наявність підстави для відстрочки та її належне оформлення у військово-облікових документах. Оскільки Ваша підстава - це загибель близького родича (п. 4 ч. 3 ст. 23 Закону про мобілізацію), а не стан здоров'я (інвалідність чи непридатність), то саме наявність оформленої відстрочки є ключовим фактором, а не дата проходження медкомісії", — резюмував юрист Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна виїжджати за кордон для супроводу недієздатної особи.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібні для виїзду за кордон громадянам віком від 18 до 23 років.

мобілізація документи відстрочка ВЛК виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
