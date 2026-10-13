Отсрочка от призыва: когда подавать документы, если нет Резерв+

Мужчина в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Гражданам с инвалидностью не нужно ждать официального утверждения нового президентского указа о продлении мобилизации для возобновления отсрочки. Юристы отмечают, что через ЦНАП документы на отсрочку принимают за 30 дней до истечения действующего срока, не дожидаясь голосования в Верховной Раде или даты 31 октября, когда именно должен истечь срок мобилизации.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Когда нужно обращаться в ЦНАП для продления отсрочки

Военнообязанные, имеющие инвалидность III группы и привыкшие лично продлевать отсрочку через Центры предоставления административных услуг, могут обращаться в эти учреждения значительно раньше, чем истечет текущий срок военного положения.

Юрист Владислав Дерий пояснил, что не нужно ждать последнего дня месяца: "Вы можете уже сейчас обращаться в ЦНАП и подавать документы для продления отсрочки. Ждать 31 октября не нужно".

Вопрос о появлении нового трехмесячного указа больше не влияет на процесс приема заявлений администраторами. Единственным обязательным условием для обращения с целью сохранения того же основания является временной промежуток.

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То есть подавать документы разрешается не ранее чем за 30 календарных дней до истечения срока действующей отсрочки. Если до истечения этого срока осталось меньше времени, пакет документов должны принять сразу.

Освобождение от мобилизационных мероприятий предоставляется блоками на каждые три месяца в соответствии с очередными решениями властей о продлении военного положения. Точная дата, до которой действует текущая защита, фиксируется в системе учета. В частности, эти сведения содержатся в расширенных данных электронного приложения "Резерв+". Даже при отсутствии установленного приложения на смартфоне военнообязанного отсчет 30 дней ведётся с официальной даты завершения предыдущего трёхмесячного цикла. Соответственно, по состоянию на 13 октября граждане уже могут спокойно обращаться в ЦНАП для продления отсрочки.

Новини.LIVE сообщали, что и бронь, и отсрочка дают временную защиту от службы, но механизмы их получения принципиально отличаются. Отсрочку военнообязанный оформляет самостоятельно с учетом собственных обстоятельств, тогда как бронированием сроком до одного года занимается исключительно работодатель, чтобы сохранить необходимых специалистов на критически важных производствах.

В парламенте также предлагают расширить перечень оснований для освобождения от мобилизации. Новый законопроект №16118 предусматривает предоставление отсрочки или права на освобождение действующим военнослужащим, ухаживающим за пожилыми родственниками с когнитивными расстройствами или тяжелыми хроническими заболеваниями.

В то же время технические ошибки в базах данных не лишают законной защиты. Устаревший код ЕГРПОУ компании в "Резерв+" не является поводом для отмены уже предоставленной отсрочки по семейным обстоятельствам. Обновить информацию о месте работы можно в несколько кликов в самом приложении без личного визита в ТЦК.