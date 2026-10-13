Відстрочка від призову: коли нести документи, якщо немає Резерв+

Чоловік у ЦНАПі. Фото: Новини.LIVE

Громадянам з інвалідністю не потрібно чекати до офіційного схвалення нового президентського указу про продовження мобілізації для поновлення відстрочки. Юристи наголошують, що через ЦНАП документи на відстрочку приймають за 30 днів до закінчення чинного терміну, не чекаючи голосування у Верховній Раді чи дати 31 жовтня, коли саме має сплисти термін мобілізації.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Коли треба йти в ЦНАП для продовження відстрочки

Військовозобов'язані, які мають інвалідність III групи та звикли особисто продовжувати відстрочку через Центри надання адміністративних послуг, можуть звертатися до установ значно раніше, ніж завершиться поточний строк воєнного стану.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що не треба чекати останнього дня місяця: "Ви можете вже зараз йти до ЦНАП та подавати документи для продовження відстрочки. Чекати 31 жовтня не потрібно".

Питання появи нового тримісячного указу більше не впливає на процес прийому заяв адміністраторами. Єдиною обов'язковою умовою для звернення за збереженням тієї самої підстави є часовий проміжок.

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Тобто подавати документи дозволено не раніше ніж за 30 календарних днів до моменту, коли спливає чинна відстрочка. Якщо залишається менше цього строку, пакет паперів мають прийняти одразу.

Звільнення від мобілізаційних заходів надається блоками на кожні три місяці відповідно до чергових рішень влади про продовження воєнного стану. Точну дату, до якої діє поточний захист, фіксують у системі обліку. Зокрема, ці відомості містяться у розширених даних електронного застосунку "Резерв+". Навіть за умови відсутності встановленого застосунку на смартфоні військовозобов'язаного, відлік 30 днів ведеться від офіційної дати завершення попереднього тримісячного циклу. Відповідно, громадяни станом на 13 жовтня уже можуть спокійно звертатися до ЦНАП для продовження відстрочки.

Новини.LIVE повідомляли, що і бронь, і відстрочка дають тимчасовий захист від служби, але механізми їх отримання принципово відрізняються. Відстрочку військовозобов'язаний оформлює сам під власні обставини, тоді як бронюванням терміном до одного року займається виключно роботодавець, аби зберегти потрібних фахівців на критично важливих виробництвах.

У парламенті також пропонують розширити перелік підстав для звільнення від мобілізації. Новий законопроєкт №16118 передбачає надання відстрочки або право на звільнення чинним бійцям, які доглядають літніх родичів із когнітивними розладами чи важкими хронічними недугами.

Водночас технічні помилки в базах не позбавляють законного захисту. Застарілий код ЄДРПОУ компанії у "Резерв+" не є приводом для скасування вже наданої відстрочки за сімейними обставинами. Оновити інформацію про місце роботи можна за кілька кліків у самому застосунку без особистого візиту до ТЦК.