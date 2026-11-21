Военнослужащие ТЦК и СП с военнообязанным. Фото иллюстративное: bbc.com

В Черкасской области мужчина и женщина обещали за деньги повлиять на решения чиновников ТЦК и СП. Нарушителей разоблачили и будут судить. Им грозит штраф или лишение свободы.

Об этом 30 октября сообщила Черкасская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным следствия, фигуранты заверили мужчину, который находился в роте охраны Черкасского районного ТЦК и СП, что могут организовать ему увольнение со службы. Дельцы отметили, что могут повлиять на чиновников военкомата. За "услугу" "клиент" должен был заплатить десять тысяч долларов.

Какое наказание грозит обвиняемым

В суд направили обвинительный акт по факту злоупотребления влиянием (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Если вина обвиняемых подтвердится, их могут оштрафовать на сумму от 34 тысяч гривен до 93,5 тысячи гривен или лишить свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Офис генерального прокурора сообщал, что в Закарпатье и Прикарпатье будут судить 11 сотрудников ТЦК и СП. Представителей военкомата обвиняют во внесении ложной информации в реестр "Оберег". Речь идет о сотнях фиктивных мобилизаций и девяти случаях безосновательной отмены розыска.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП писал, что командир экипажа беспилотных авиационных комплексов сбежал из войска. На службу мужчина добровольно решил вернуться только через полтора месяца. К уголовной ответственности его не привлекли.