Військовослужбовці ТЦК та СП із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: bbc.com

На Черкащині чоловік і жінка обіцяли за гроші вплинути на рішення посадовців ТЦК та СП. Порушників викрили та судитимуть. Їм загрожує штраф або позбавлення волі.

Про це 30 жовтня повідомила Черкаська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

Реклама

Деталі справи

За заданими слідства, фігуранти запевнили чоловіка, який перебував у роті охорони Черкаського районного ТЦК та СП, що можуть організувати йому звільнення зі служби. Ділки зазначили, що можуть вплинути на посадовців військкомату. За "послугу" "клієнт" мав заплатити десять тисяч доларів.

Яке покарання загрожує обвинуваченим

До суду скерували обвинувальний акт за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Якщо провина обвинувачених підтвердиться, їх можуть оштрафувати на суму від 34 тисяч гривень до 93,5 тисячі гривень або позбавити волі на строк від двох до п'яти років.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Офіс генпрокурора повідомляв, що на Закарпатті та Прикарпатті судитимуть 11 працівників ТЦК та СП. Представників військкомату обвинувачують у внесенні неправдивої інформації до реєстру "Оберіг". Йдеться про сотні фіктивних мобілізацій і дев'ять випадків безпідставного скасування розшуку.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав, що командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів утік із війська. На службу чоловік добровільно вирішив повернутися лише за півтора місяця. До кримінальної відповідальності його не притягнули.