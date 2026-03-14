Продолжение отсрочки, надо ли продолжать бессрочную отсрочку

Даже если в "Резерв+" указано, что отсрочка от мобилизации действует до конца особого периода, ее все равно нужно регулярно продлевать. Юристы объяснили, как часто это надо делать.

Читайте также:

Отсрочка для ухода и до конца мобилизации

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации при наличии того или иного основания. Для этого они должны предоставить документы на отсрочку в ЦПАУ или в "Резерв+".

К юристам обратился гражданин, который оформил отсрочку для ухода за матерью по пункту 9 соответствующей статьи закона о мобилизации и выехал с ней за границу. В приложении "Резерв+", как рассказал мужчина, указано, что отсрочка действует до конца мобилизации.

Гражданин поинтересовался, нужно ли ему продлевать отсрочку, если в расширенных данных указана определенная дата окончания действия отсрочки. Юристы объяснили, что в этой ситуации гражданину все же придется обращаться в ТЦК или другие структуры, которые принимают документы на оформление или продление отсрочки.

Продлевать отсрочку необходимо

В частности, адвокат Юрий Айвазян, отметил, что такая отсрочка, несмотря на запись "до конца мобилизации", не является бессрочной. "Нет, автоматически отсрочка в данном случае не продолжится", — подчеркнул Айвазян.

Юрист рассказал, как часто нужно продлевать такую отсрочку. "Делать это надо через каждые 3 месяца самому через ЦПАУ", — отметил Юрий Айвазян.

По словам адвоката, не продление такой отсрочки может обернуться проблемами для гражданина. "Если не сможете вовремя продлить отсрочку, Вас при возвращении в Украину могут мобилизовать просто сразу после пересечения границы. Другого пути для продления отсрочки, как через ЦПАУ, в Вашем случае не существует", — резюмировал Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как подать документы на продление отсрочки, чтобы ТЦК не отказал.

Если гражданин, который имеет право на отсрочку от мобилизации, хочет ее продлить, он должен предоставить документы перед самым окончанием предыдущей отсрочки. В такой ситуации ТЦК не сможет отказать в продлении.

Добавим, мы сообщали о том, кто может продлить отсрочку от мобилизации онлайн.

Это касается граждан, которые имеют установленную инвалидность, являются родителями трех и более детей, работают в учреждениях высшего, профессионального или общего среднего образования и тому подобное.