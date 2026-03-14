Головна Мобілізація Чи треба продовжувати відстрочку, яка діє до кінця мобілізації

Чи треба продовжувати відстрочку, яка діє до кінця мобілізації

Дата публікації: 14 березня 2026 12:20
Безстрокова відстрочка, чи потрібно продовжувати
Якщо не продовжити через ЦНАП безстрокову відстрочку, громадянина можуть мобілізувати. Фото: "РБК-Україна", Gerry Images. Колаж: Новини.LIVE

Навіть якщо у "Резерв+" вказано, що відстрочка від мобілізації діє до кінця особливого періоду, її все одно потрібно регулярно продовжувати. Юристи пояснили, як часто це треба робити.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для догляду і до кінця мобілізації

Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації за наявності тієї чи іншої підстави. Для цього вони повинні надати документи на відстрочку до ЦНАП чи в "Резерв+".

До юристів звернувся громадянин, який оформив відстрочку для догляду за матір’ю за пунктом 9 відповідної статті закону про мобілізацію і виїхав з нею за кордон. У застосунку "Резерв+", як розповів чоловік, вказано, що відстрочка діє до кінця мобілізації.

Громадянин поцікавився, чи потрібно йому продовжувати відстрочку, якщо в розширених даних вказана певна дата закінчення дії відстрочки. Юристи пояснили, що в цій ситуації громадянину все ж доведеться звертатися до ТЦК чи інших структур, які приймають документи на оформлення чи продовження відстрочки.

Продовжувати відстрочку необхідно

Зокрема, адвокат Юрій Айвазян, наголосив на тому, що така відстрочка, попри запис "до кінця мобілізації", не є безстроковою. "Ні, автоматично відстрочка в даному випадку не продовжиться", — підкреслив Айвазян.

Юрист розповів, як часто потрібно продовжувати таку відстрочку. "Робити це треба через кожні 3 місяці самому через ЦНАП", — зазначив Юрій Айвазян.

За словами адвоката, не продовження такої відстрочки може обернутися проблемами для громадянина. "Якщо не зможете вчасно продовжити відстрочку, Вас при поверненні до України можуть мобілізувати просто одразу після перетину кордону. Іншого шляху для продовження відстрочки, як через ЦНАП, у Вашому випадку не існує", — резюмував Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як подати документи на продовження відстрочки, щоб ТЦК не відмовив.

Якщо громадянин, який має право на відстрочку від мобілізації, хоче її продовжити, він має надати документи перед самісіньким закінченням попередньої відстрочки. У такій ситуації ТЦК не зможе відмовити у продовженні.

Додамо, ми повідомляли про те, хто може продовжити відстрочку від мобілізації онлайн.

Це стосується громадян, які мають встановлену інвалідність, є батьками трьох і більше дітей, працюють у закладах вищої, професійної або загальної середньої освіти тощо.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
