Кто из военнослужащих может учиться в гражданском вузе и брать отпуск на время сессии

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: t.me/Denys_Smyhal

Некоторые защитники Украины могут получать высшее образование в гражданских университетах без отрыва от службы. Учиться можно как заочно, так и дистанционно, но обязательно нужно получить разрешение командования. Отдельные категории бойцов во время военного положения могут даже получить учебный отпуск на сессию.

Об этом 11 октября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Кто из военных может учиться в гражданских вузах

Право на получение высшего образования в гражданских учебных заведениях имеют несколько категорий военнослужащих:

военные в возрасте 18–25 лет, которые служат по контракту или по мобилизации и еще не имеют высшего образования;

офицеры-контрактники, отслужившие срок, равный продолжительности их предыдущего обучения в вузе;

военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, заключившие новый контракт, если необходимую специальность невозможно получить в военном учебном заведении.

Чтобы поступить в гражданский вуз, военнослужащий должен подать рапорт, после чего получить разрешение командира соединения или вышестоящего руководителя. Решение оформляется приказом командира воинской части. Обучение не должно мешать выполнению служебных обязанностей.

Право на получение высшего образования одновременно со службой не распространяется на курсантов военных учебных заведений, военнослужащих базовой военной службы и тех, кто проходит службу по призыву граждан из офицерского состава.

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Как долго длится учебный отпуск

Во время военного положения дополнительные учебные отпуска предусмотрены для военнослужащих в возрасте 18–25 лет, не имеющих высшего образования. Продолжительность такого перерыва в службе зависит от цели обучения:

15 дней — для сдачи вступительных экзаменов;

до 30 дней — для вводных занятий, зачетов и экзаменов на первом и втором курсах;

до 40 дней — для учебных мероприятий на третьем и последующих курсах;

до 30 дней — для сдачи государственной аттестации;

до четырех месяцев — для подготовки и защиты дипломной работы.

Могут ли военнослужащие в возрасте от 25 лет пойти на сессию

Контрактникам в возрасте от 25 лет брать дополнительные учебные отпуска во время военного положения не разрешается.

Разрешение на обучение не означает, что военнослужащий автоматически может покинуть часть на время сессии. Для того чтобы на некоторое время покинуть вооруженные силы, боец должен получить отдельное разрешение командования или другой вид отпуска. Решение принимается с учетом потребностей службы, срочности выполнения боевых задач и обстановки в подразделении.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщало, что правила авторизации в приложении "Резерв+" изменились. При входе в приложение пользователь может получить уведомление о необходимости сменить пароль. Такое происходит, если действующий пароль слишком прост.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Киевский областной ТЦК и СП писал, что количество повесток и штрафов не ограничено. За игнорирование каждого из вызовов предусмотрена административная ответственность. Если же военнообязанный систематически не уплачивает штрафы, его банковские счета могут быть арестованы.