Хто з військових може навчатися в цивільному виші та брати відпустку через сесію

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: t.me/Denys_Smyhal

Деякі захисники України можуть здобувати вищу освіту в цивільних університетах без відриву від служби. Навчатися можна як заочно, так і дистанційно, але обов'язково потрібно мати дозвіл командування. Окремі категорії бійців під час воєнного стану можуть навіть отримати навчальну відпустку на сесію.

Про це 11 жовтня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Хто з військових може навчатися в цивільних вишах

Право здобувати вищу освіту в цивільних закладах мають кілька категорій військовослужбовців:

військові віком 18–25 років, які служать за контрактом або мобілізацією та ще не мають вищої освіти;

офіцери-контрактники, які відслужили строк, що дорівнює тривалості їхнього попереднього навчання у виші;

військові рядового, сержантського та старшинського складу, які уклали новий контракт, якщо потрібну спеціальність не можна здобути у військовому навчальному закладі.

Щоб вступити до цивільного вишу, військовослужбовець має подати рапорт, після чого отримати дозвіл командира з’єднання або старшого за посадою керівника. Рішення оформлюють наказом командира військової частини. Навчання не має заважати виконанню службових обов’язків.

Право на здобуття вищої освіти одночасно зі службою не стосується курсантів військових навчальних закладів, військовослужбовців базової військової служби та тих, хто проходить службу за призовом громадян з офіцерського складу.

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Скільки триває навчальна відпустка

Під час воєнного стану додаткові навчальні відпустки передбачаються для військовослужбовців віком 18–25 років, які не мають вищої освіти. Тривалість такої перерви у службі залежить від мети навчання:

15 днів — для складання вступних іспитів;

до 30 днів — для настановних занять, заліків та іспитів на першому й другому курсах;

до 40 днів — для навчальних заходів на третьому та наступних курсах;

до 30 днів — для складання державної атестації;

до чотирьох місяців — для підготовки та захисту дипломної роботи.

Чи можуть військові віком від 25 років піти на сесію

Контрактникам віком від 25 років брати додаткові навчальні відпустки під час воєнного стану не дозволяють.

Дозвіл на навчання не означає, що військовий автоматично може залишити частину на час сесії. Для того, щоб на деякий час залишити військо, боєць повинен отримати окремий дозвіл командування або інший вид відпустки. Рішення ухвалюють, враховуючи потреби служби, нагальність виконання бойових завдань та обстановку в підрозділі.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України повідомляв, що правила авторизації "Резерв+" змінилися. Під час входу до застосунку користувач може отримати повідомлення про необхідність змінити пароль. Таке стається, якщо чинний пароль надто простий.

Також Новини.LIVE з посиланням на Київський обласний ТЦК та СП писав, що кількість повісток і штрафів нелімітована. За ігнорування кожного з викликів передбачається адміністративна відповідальність. Якщо ж військовозобов'язаний систематично не сплачує штрафи, можуть арештувати його банківські рахунки.