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Главная Мобилизация Учения за рубежом: как наказывают бойцов ВСУ за побег

Учения за рубежом: как наказывают бойцов ВСУ за побег

Ua ru
3 ноября 2026 13:15
Военный не вернулся из-за границы с учений: что грозит за самовольное отсутствие ГПСУ
Выдача паспорта после проверки на границе. Фото: ГПСУ

Иногда бойцы ВСУ, которых вывозят за границу на учения, принимают решение сбежать и обосноваться где-нибудь за рубежом. Но это может привести к серьезным проблемам и даже к тюремному заключению. Когда боец ВСУ не прибывает в часть после зарубежных курсов обучения, он не исчезнет бесследно, ведь за ним запускается процесс внутреннего розыска. В случае подтверждения дезертирства Украина может даже обратиться в "Интерпол".

Об этом сообщает Сумской ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как бойца-беглеца выявляют и регистрируют в системе

Решение отправить бойца на курсы в другую страну принимает Главнокомандующий ВСУ. По истечении срока обучения человек должен вернуться в свою часть. Если этого не произошло, сразу клеймо дезертира никто не ставит. Сначала командование организует внутренний розыск. Офицеры выясняют обстоятельства и ищут причины, по которым подчинённый не вышел на связь. Это стандартная процедура. На этом этапе военному приостанавливают все выплаты и отменяют обеспечение.

Разница между статьями и какое будет наказание

Уголовный кодекс чётко разделяет два нарушения. Если военный просто не вернулся из командировки вовремя и не имеет для этого никаких уважительных причин — это самовольное оставление части (СОЧ). По статье 407 во время военного положения суд назначает за это от 5 до 10 лет за решеткой.

А вот если следователи докажут, что человек планировал навсегда скрыться от службы и не собирался дальше воевать, это уже расценивается как дезертирство по статье 408. В дальнейшем тюремные сроки зависят от конкретных деталей дела. То есть сам факт проживания в Европе ещё не делает из бойца дезертира. Правоохранителям необходимо доказать его умысел.

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Будет ли Интерпол разыскивать беглого бойца

Когда внутренние розыски в Украине ничего не дают, дело приобретает международный характер. МВД и ГБР имеют полное право подключить к розыску каналы Интерпола. Но здесь есть нюанс, о котором многие забывают. Интерпол самостоятельно никого не признает преступником и не выдает международных ордеров на арест.

В базе просто появляется статус "Red Notice". Это красное уведомление, в котором иностранным правоохранителям предлагается найти человека и временно его задержать. Однако окончательное решение об аресте местная полиция принимает исключительно в соответствии со своими внутренними законами.

Международный розыск вовсе не гарантирует, что беглеца быстро вернут в Украину. Если полиция другой страны все же задержала нашего военного, экстрадиция может затянуться на длительное время.

Украинская сторона должна направить официальный запрос о выдаче. Далее начинается экстрадиционная проверка за рубежом. Человек получает право на временный арест вместо тюрьмы и может обжаловать свою выдачу в иностранных судах.

Новини.LIVE сообщали, что мужчины, состоящие на воинском учете, могут гарантированно выехать за границу только в рабочую командировку. Поездки по этому основанию на отдых или лечение остаются под вопросом, и на границе из-за этого их часто разворачивают обратно домой.

При этом одного приказа о командировке и записи в "Обереге" недостаточно. Пограничники требуют полный пакет документов, подтверждающих, что человек действительно официально работает в компании.

Если же такой сотрудник уехал и не вернулся в Украину, это удар по работодателю. Руководству нужно срочно уволить беглеца за прогул, иначе компания потеряет статус критически важной и больше не сможет бронировать других людей.

ВСУ побег мобилизация обучение СОЧ выезд за границу
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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