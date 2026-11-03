Видача паспорта після перевірки на кордоні. Фото: ДПСУ

Інколи бійці ЗСУ, яких вивозять за кордон для навчань, приймають рішення тікати та облаштуватися десь за кордоном. Але це може призвести до серйозних проблем та навіть ув'язнення. Коли боєць ЗСУ не прибуває у частину після закордонних курсів навчання, то він не зникне безслідно, адже за ним запускається процес внутрішнього розшуку. У разі підтвердження дезертирства Україна може навіть звернутися до "Інтерполу".

На цьому наголошує Сумський ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як бійця-втікача виявляють та реєструють в системі

Рішення відправити бійця на курси в іншу країну ухвалює Головнокомандувач ЗСУ. Коли термін навчання спливає, людина має приїхати у свою частину. Якщо цього не сталося, одразу тавро дезертира ніхто не ставить. Спочатку командування організовує внутрішній розшук. Офіцери з'ясовують обставини та шукають причини, чому підлеглий не вийшов на зв'язок. Це стандартна процедура. На цьому етапі військовому припиняють усі виплати та скасовують забезпечення.

Різниця між статтями та яке буде покарання

Кримінальний кодекс чітко розділяє два порушення. Якщо військовий просто не повернувся з відрядження вчасно і не має для цього жодних поважних причин — це самовільне залишення частини (СЗЧ). За статтею 407 під час воєнного стану суд дає за таке від 5 до 10 років за ґратами.

А от якщо слідчі доведуть, що людина планувала назавжди сховатися від служби і не збиралася воювати далі, це вже розцінюється як дезертирство за статтею 408. Надалі тюремні терміни залежать від конкретних деталей справи. Тобто сам факт життя в Європі ще не робить з бійця дезертира. Правоохоронцям потрібно довести його умисел.

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Чи шукатиме Інтерпол бійця-втікача

Коли внутрішні пошуки в Україні нічого не дають, справа стає міжнародною. МВС та ДБР мають повне право підключити до розшуку канали Інтерполу. Але тут є нюанс, про який багато хто забуває. Інтерпол самостійно нікого не визнає злочинцем і не видає міжнародних ордерів на арешт.

У базі просто з'являється статус "Red Notice". Це червоне сповіщення, яке просить іноземних правоохоронців знайти людину і тимчасово її затримати. Проте остаточне рішення про арешт місцева поліція ухвалює виключно за своїми внутрішніми законами.

Міжнародний розшук зовсім не гарантує, що втікача швидко повернуть в Україну. Якщо поліція іншої країни все ж затримала нашого військового, екстрадиція може затягнутися на тривалий час.

Українська сторона повинна надіслати офіційний запит на видачу. Далі починається екстрадиційна перевірка за кордоном. Людина отримує право на тимчасовий арешт замість в'язниці та може оскаржувати свою видачу в іноземних судах.

Новини.LIVE повідомляли, що заброньовані чоловіки можуть гарантовано виїхати за кордон лише у робоче відрядження. Поїздки за цією підставою на відпочинок чи лікування лишаються під питанням, і на кордоні часто через це розвертають додому.

При цьому самого наказу про відрядження та запису в "Оберезі" замало. Прикордонники вимагають повний пакет документів, які доводять, що людина дійсно офіційно працює в компанії.

Якщо ж такий працівник поїхав і не повернувся в Україну, це удар по роботодавцю. Керівництву потрібно терміново звільняти втікача за прогул, інакше компанія втратить статус критично важливої та більше не зможе бронювати інших людей.