Что делать родным, если бойца объявили в розыск по подозрению в СОЧ

Военнослужащий. Фото: 24-я ОМбр

Обвинение в самовольном оставлении части не всегда означает реальное преступление со стороны военнослужащего, ведь часто это следствие бюрократического хаоса в штабах, длительного лечения или даже попадания бойца в плен. Если бойца обвинили в самовольном оставлении части, то четкий алгоритм действий для семей поможет спасти военного от тюрьмы и разблокировать выплаты.

Что делать, разъяснил юрист Артем Бондарь в статье "Актум", передает Новини.LIVE.

Как быстро нужно отреагировать на обвинение в самовольном отсутствии родственникам военного

Адвокат Артем Бондар подчеркивает важность оперативного реагирования.

"Первые 48 часов после выявления факта самовольного оставления части являются критическими для сбора доказательств, которые затем лягут в основу оправдания", — пояснил юрист.

Чтобы понять реальную юридическую стадию дела, родственникам необходимо выяснить, где именно находятся документы:

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военная часть: ведётся внутреннее служебное расследование, издан только приказ по части. Ситуацию ещё можно урегулировать без вмешательства правоохранительных органов.

военная служба правопорядка (ВСП): объявлен розыск. Представители службы могут явиться по месту жительства. Необходимо предоставить доказательства уважительных причин отсутствия (больничные листы и т. п.).

Государственное бюро расследований (ГБР): материалы переданы в Бюро, уголовное производство зарегистрировано в ЕРДР. Это критическая стадия, на которой работать с фактами должен исключительно профессиональный адвокат.

Какие документы может собрать для защиты семья бойца, которого обвинили в СОЧ

Для формирования доказательной базы и фиксации хронологии событий семья должна собрать следующий массив данных:

все документы, касающиеся здоровья: результаты обследований (КТ, МРТ), выписки из больниц, справки о госпитализации, направления на военно-врачебную комиссию (ВВК);

доказательства служебной переписки: фотокопии рапортов о лечении или переводе, скриншоты из официального приложения «Армия+», почтовые квитанции Укрпочты с описанием вложения;

семейные обстоятельства: документальные подтверждения критического состояния здоровья родственников, если это стало причиной отсутствия;

сведения свидетелей и командования: ФИО и номера телефонов сослуживцев, а также данные лица, ведущего служебное расследование в части;

официальные запросы: наличие обращений на горячие линии Национального информационного бюро и Координационного штаба.

Юрист Артем Бондарь подчеркивает, что собранные бумажные оригиналы необходимо немедленно отсканировать и загрузить в облачное хранилище. Также юристы советуют составить хронологическую таблицу с точной фиксацией мест, где находился военнослужащий (если это известно), времени последней связи и боевого задания, которое выполнял военнослужащий.

Военный перешел в другую часть, а его занесли в категорию «пропавших без вести»

Отдельной категорией являются случаи СЗЧ из-за бюрократических сбоев во время лечения и перемещений. Военнослужащего могут объявить в розыск из-за несоответствия между датой выписки и фактическим выходом из госпиталя или из-за потери рапортов в штабе. Если военнослужащий прибыл в новую часть с направлением, но его не внесли в списки, семье нужно собрать любые доказательства его присутствия на новом месте: уведомления, фотографии или показания свидетелей.

Чего категорически не стоит делать родственникам и близким бойца в СОЧ

Юристы объединения «Актум» категорически запрещают родственникам импровизировать во время защиты. Не нужно выдумывать болезни у бойца или придумывать семейные беды, которых на самом деле не было. Таким образом вы можете дать повод следствию считать, что вы помогаете уклониться от службы.

Также не стоит писать объяснения «от руки» без подготовки следователям и общаться с ними без присутствия адвоката.

Категорически запрещено вступать в конфликт с командирами. Это может лишь способствовать ускорению передачи документов в правоохранительные органы.

Отдельно юристы предостерегают от публикаций в соцсетях. Не стоит загружать туда фото или названия подразделений, точные координаты и внутренние проблемы части в социальных сетях.

Лучше не обсуждать планы укрытия в открытых чатах мессенджеров, ведь потом эти данные становятся прямой доказательной базой для обвинения.

"Не спешите верить сообщениям о пропаже без вести. Проведите быструю проверку: выясните обстоятельства последнего выхода на связь, опросите сослуживцев и направьте запросы в координационные штабы, чтобы исключить варианты ранения, эвакуации или плена", — советует юрист Артем Бондарь.

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