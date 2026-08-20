Що робити рідним, якщо бійця подали в розшук за СЗЧ

Військовослужбовець. Фото: 24 ОМбр

Звинувачення у самовільному залишенні частини ще не завжди означає реальний злочин з боку військового, адже часто це наслідок бюрократичного хаосу в штабах, тривалого лікування або навіть потрапляння бійця в полон. Якщо бійця звинуватили в СЗЧ, то чіткий алгоритм дій для родин допоможе врятувати військового від в'язниці та розблокувати виплати.

Що робити роз'яснив юрист Артем Бондар в статті "Актум", передає Новини.LIVE.

Як швидко треба відреагувати на звинувачення в СЗЧ родичам військового

Адвокат Артем Бондар наголошує на важливості оперативного реагування.

"Перші 48 годин після виявлення факту самовільного залишення частини є критичними для збору доказів, які потім ляжуть в основу виправдання", — пояснив юрист.

Аби зрозуміти реальну юридичну стадію справи, родичам необхідно з'ясувати, де саме знаходяться документи:

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військова частина: триває внутрішнє службове розслідування, видано лише наказ по частині. Ситуацію ще можна врегулювати без втручання правоохоронних органів.

військова служба правопорядку (ВСП): оголошено розшук. Представники служби можуть з'явитися за місцем проживання. Необхідно надати докази поважних причин відсутності (лікарняні листи тощо).

Державне бюро розслідувань (ДБР): матеріали передані до Бюро, кримінальне провадження зареєстровано в ЄРДР. Це критична стадія, на якій працювати з фактами повинен виключно професійний адвокат.

Які документи може зібрати для захисту родина бійця, якого звинуватили в СЗЧ

Для формування доказової бази та фіксації хронології подій родина повинна зібрати наступний масив даних:

усі документи стосовно здоров'я: результати обстежень (КТ, МРТ), виписки з лікарень, довідки про госпіталізацію, направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК);

докази службового листування: фотокопії рапортів на лікування чи переведення, скриншоти з офіційного додатка "Армія+", поштові чеки "Укрпошти" з описом вкладення;

сімейні обставини: документальні підтвердження критичного стану здоров'я рідних, якщо це стало причиною відсутності;

дані свідків та командування: ПІБ і номери телефонів побратимів, а також дані особи, яка веде службове розслідування у частині;

офіційні запити: наявність звернень на гарячі лінії Національного інформаційного бюро та Координаційного штабу.

Юрист Артем Бондар наголошує, що зібрані паперові оригінали потрібно негайно відсканувати та завантажити на хмарне сховище. Також юристи радять скласти хронологічну таблицю з точною фіксацією локацій, де перебував військовий, якщо це відомо, час останнього зв'язку та бойового завдання, яке виконував військовий.

Військовий пішов до іншої частини, а його подали як СЗЧ

Окремою категорією є випадки СЗЧ через бюрократичні збої під час лікування та переміщень. Бійця можуть подати в розшук через розбіжності між датою виписки та реальним виходом з госпіталю, або ж через втрату рапортів у штабі. Якщо військовий прибув до нової частини з приписом, але його не внесли до списків, родині потрібно зібрати будь-які докази його присутності на новому місці: повідомлення, фотографії чи покази свідків.

Чого категорично не варто робити родичам та близьким бійця в СЗЧ

Юристи об'єднання "Актум" категорично забороняють родичам імпровізувати під час захисту. Не потрібно вигадувати хвороби в бійця чи вигадувати сімейні біди, яких насправді не було. Таким чином ви можете дати підставу слідству вважати, що ви допомагаєте ухилитися від служби.

Також не варто писати пояснення "від руки" без підготовки слідчим та спілкуватися з ними без присутності адвоката.

Категорично заборонено конфліктувати з командирами. Це може лише сприяти пришвидшенню передачі документів до правоохоронців.

Окремо юристи застерігають від публікацій в соцмережах. Не варто завантажувати туди фото чи назви підрозділів, точних координат та внутрішніх проблем частини у соціальних мережах.

Краще не обговорювати плани щодо переховування у відкритих чатах месенджерів, адже потім ці дані стають прямою доказовою базою для обвинувачення.

"Не поспішайте приймати СЗЧ на віру. Проведіть швидку перевірку: з’ясуйте обставини останнього виходу на зв’язок, опитайте побратимів та зробіть запити до координаційних штабів, щоб виключити варіанти поранення, евакуації чи полону", — радить юрист Артем Бондар.

Раніше Новини.LIVE писали про те, чому чоловіка можуть жорстко покарати за втечу на шляху до навчального центру, або безпосередньо звідти. Юридичний статус військовослужбовця закріплюється за громадянином одразу після його фізичного зарахування на базову військову підготовку, незалежно від факту складання присяги чи відсутності армійського досвіду в минулому.

Також юристи роз'яснили, чому закриття кримінального провадження щодо самовільного залишення частини (СЗЧ) не позбавляє бійця права на участь у пільговій іпотечній програмі "єОселя". За яких причин запит на іпотеку можуть відхилити бійцю після СЗЧ?