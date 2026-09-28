Приложение 20 для военкомата: разъяснение адвоката об отсрочке для студентов

Сотрудник ТЦК держит документ. Фото: кадр из видео

Студенты магистратуры и бакалавриата должны каждую осень подтверждать своё право на отсрочку. Несмотря на введение базовой военной службы, закон обязывает юношей до 1 октября предоставить в ТЦК справку формы «Приложение 20». Юристы объяснили, почему не стоит игнорировать этот срок.

В частности, с объяснениями выступил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Никто не отменял необходимость взаимодействия студентов с ТЦК

Многие украинские студенты восприняли изменения в законодательстве как отмену ежегодной подачи документов в ТЦК. Однако адвокат Юрий Айвазян развеивает этот миф на примере истории 21-летнего Лилиана, первокурсника магистратуры. Парень получил в вузе справку об обучении с требованием предоставить её в военкомат до 1 октября и усомнился в актуальности этого правила из-за информации в сети.

Юрист подчеркивает, что требование университета является абсолютно законным. Оно основано на части четвертой статьи 17 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (№ 2232-XII от 25 марта 1992 года). Норма обязывает юношей-призывников, имеющих право на отсрочку, ежегодно до начала октября предоставлять в военкомат документальное подтверждение своего обучения.

Как работает отсрочка для магистрантов

Согласно первой части этой же 17-й статьи, дневная или дуальная форма обучения в магистратуре дает 21-летним студентам законное право на отсрочку.

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Однако юношам следует помнить, что это право не реализуется автоматически.

Университетский документ лишь подтверждает статус студента. Сам по себе документ из деканата не является решением о предоставлении отсрочки. Чтобы ТЦК официально оформил статус, призывник должен самостоятельно подать документы в течение сентября. Правозащитник советует не просто сдать документы, но и обязательно сохранить подтверждение того, что военкомат принял справку.

Устаревший бланк и новые реалии

Отдельно адвокат объяснил путаницу с формой документа. Мобилизационные отделы учебных заведений выдают так называемое «Приложение 20». В этом бланке действительно содержится терминология времен срочной службы, которой в Украине больше нет.

Впрочем, Юрий Айвазян подчеркивает, что простое изменение названия на «базовая военная служба» никоим образом не отменило временных ограничений. Закон по-прежнему строго требует от призывников ежегодно подтверждать свое право на образование, поэтому выдача таких справок мобилизационными отделами является вполне правомерной. Только учебное заведение может официально подтвердить, что человек действительно является студентом.

Новини.LIVE сообщали, что две отсрочки одному лицу не предоставляются, поэтому если работник, имеющий трудовую отсрочку, поступает в университет, его статус автоматически не изменяется. Закон прямо запрещает иметь две отсрочки одновременно, поэтому придется официально выбирать: либо сохранить рабочую бронь, либо оформить студенческую льготу.

Те, кто бросил один вуз и перевелся в другой без диплома, массово получают отказы в отсрочках. Но это не нарушение последовательности образования, а банальный сбой в алгоритмах госреестров, которые ошибочно формируют справки. Такие решения ТЦК не имеют юридической силы, и юристы советуют сразу же обжаловать их.