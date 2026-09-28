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Головна Мобілізація Звичайна довідка з вишу не дає відстрочки автоматично

Звичайна довідка з вишу не дає відстрочки автоматично

Ua ru
28 вересня 2026 10:35
Додаток 20 для військкомату: пояснення адвоката про відстрочку студентам
Працівник ТЦК тримає документ. Фото: кадр з відео

Студенти магістратури та бакалаврату повинні щоосені підтверджувати своє право на відстрочку. Незважаючи на появу базової військової служби, закон зобов'язує юнаків до 1 жовтня надати ТЦК довідку форми "Додаток 20". Юристи пояснили, чому не варто ігнорувати цей дедлайн.

Зокрема пояснення надав юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Комунікацію з ТЦК студентам ніхто не скасовував

Багато українських студентів сприйняли зміни в законодавстві як скасування щорічної подачі документів до ТЦК. Проте адвокат Юрій Айвазян розвіює цей міф на прикладі історії 21-річного Ліліана, першокурсника магістратури. Хлопець отримав у виші довідку про навчання з вимогою віднести її до військкомату до 1 жовтня і засумнівався в актуальності правила через інформацію в мережі.

Юрист наголошує, що вимога університету є абсолютно законною. Вона спирається на четверту частину 17-ї статті Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (№ 2232-XII від 25 березня 1992 року). Норма зобов'язує юнаків-призовників, які мають право на відстрочку, щороку до початку жовтня приносити до військкомату документальне підтвердження свого навчання.

Як працює відстрочка для магістрів

Згідно з першою частиною цієї ж 17-ї статті, денна або дуальна форма навчання у магістратурі дає 21-річним студентам законне право на відстрочку.

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Однак юнакам варто пам'ятати, що це право не реалізується автоматично.

Університетський документ лише засвідчує статус студента. Сам по собі папірець із деканату не є рішенням про надання відстрочки. Щоб ТЦК офіційно оформив статус, призовник повинен самостійно подати папери протягом вересня. Правозахисник радить не просто віддати документи, а й обов'язково зберегти підтвердження того, що військкомат прийняв довідку.

Застарілий бланк і нові реалії

Окремо адвокат пояснив плутанину з формою документа. Мобілізаційні відділи закладів освіти видають так званий "Додаток 20". У цьому бланку дійсно міститься термінологія часів строкової служби, якої в Україні більше немає.

Утім, Юрій Айвазян підкреслює, що проста зміна назви на базову військову службу жодним чином не анулювала часових меж. Закон і далі суворо вимагає від призовників щорічно підтверджувати своє право на освіту, тому видача таких довідок мобілізаційними відділами є цілком правомірною. Тільки навчальний заклад може офіційно підтвердити, що людина дійсно є студентом.

Новини.LIVE інформували, що дві відстрочки в одні руки не дають, тому якщо заброньований працівник іде вчитися до університету, статус автоматично не змінюється. Закон прямо забороняє мати дві відстрочки одночасно, тож доведеться офіційно обирати: або триматися за робочу бронь, або оформлювати студентську пільгу.

Ті, хто кинув один виш і перевступив до іншого без диплома, масово отримують відмови у відстрочках. Але це не порушення послідовності освіти, а банальний збій в алгоритмах держреєстрів, які помилково формують довідки. Такі рішення ТЦК не мають сили, і юристи радять одразу йти їх оскаржувати.

студенти військовий облік мобілізація Університет військовозобов'язані
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан

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