Как обжаловать штраф или гауптвахту: инструкция для военнослужащих

Оформление документов. Фото: "Суспільне"

В 2026 году к военнослужащим Вооружённых сил Украины применяются нормы административной ответственности даже за незначительные проступки. Многие из таких дел вызывают сомнения в их законности, поэтому иногда военные и их родственники вынуждены тщательно изучать юридические нюансы.

Об этом сообщили юристы портала Legalaid, передает Новини.LIVE.

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Какие законы и документы регулируют административное наказание для военных

Основой для привлечения к ответственности являются три основных документа: Конституция Украины, Кодекс об административных правонарушениях (КУоАП) и Дисциплинарный устав. Именно последний определяет конкретные формы юридической ответственности, основания для наказания, типичные случаи и категории лиц, подпадающих под его действие.

Правила составления протокола и сроки

Как только установлен факт административного правонарушения, командир воинской части или уполномоченные лица обязаны официально зафиксировать его. На составление протокола законодательство отводит ровно три суток, поэтому, если этот срок пропущен, документ полностью теряет свою законную силу.

В официальный документ обязательно включается перечень всех нарушенных законов. Также к нему могут прилагаться вещественные доказательства и вписываться данные свидетелей инцидента. О том, что состоялось ознакомление с содержанием материалов, военнослужащий ставит собственную подпись. Если же он отказывается расписываться, ответственные лица делают в документе соответствующую пометку.

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Виды проступков и размеры штрафов для военнослужащих

Спектр правонарушений и размеры наказаний для военнослужащих четко регламентированы Кодексом об административных правонарушениях. Санкции предусматривают денежные взыскания, измеряемые в необлагаемых минимумах (н.м.), а в отдельных случаях — арест и содержание на гауптвахте.

Основные виды нарушений включают:

отказ от выполнения требований командира наказывается штрафом до 1 тысячи н.м.;

самовольное покидание части влечет за собой штраф до 2 тысяч н.м. или арест;

злоупотребление служебным положением предусматривает арест или штраф до 2 тысяч н.м.;

повреждение имущества наказывается штрафом до 2 тысяч н.м.

Как отменить незаконное наказание в суде

Если военнослужащему назначили необоснованный штраф или отправили на гауптвахту, закон позволяет обжаловать факт совершения административного правонарушения. Опираясь на нормы Дисциплинарного устава, КоАП и Конституции, суд может принять решение в пользу военнослужащего и отменить наказание.

Главными аргументами для успешного обжалования являются:

ложные показания лиц, указанных в качестве свидетелей;

неверное содержание самого протокола;

неправильное оформление документов или несоблюдение сроков.

Новини.LIVE ранее писали, что раненые военнослужащие нередко сталкиваются с искажением фактов в материалах служебных расследований, касающихся их ранений. Например, там могут занизить степень тяжести травм или не признать боевой характер повреждений. Это создает существенные трудности для начисления положенных выплат и льгот, однако такие выводы командования можно эффективно обжаловать в правовом поле.

В случаях, когда рапорты о переводе безосновательно отклоняют или игнорируют, бойцам советуют направлять официальные жалобы в высшее командование, в Минобороны, Военному омбудсмену или обращаться в суд. Главное — иметь ряд подтверждающих документов и письменных доказательств на каждом этапе.