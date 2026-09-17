Як оскаржити штраф чи гауптвахту: інструкція для військових

Оформлення документів. Фото: "Суспільне"

У 2026 році до військовослужбовців Збройниз сил Украъни застосовують норми адміністративної відповідальності навіть за незначні проступки. Багато таких справ викликають сумніви щодо законності, тому інколи військові та їхні родичі змушені ретельно вивчати юридичні нюанси.

Про це повідомили юристи порталу Legalaid, передає Новини.LIVE.

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Які закони та документи регулюють адмінпокарання для військових

Базою для притягнення до відповідальності є три основні документи: Конституція України, Кодекс про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Дисциплінарний статут. Саме останній визначає конкретні форми юридичної відповідальності, підстави для покарання, типові випадки та категорії осіб, що підпадають під його дію.

Правила оформлення протоколу та терміни

Щойно встановлено факт адміністративного порушення, командир військової частини або уповноважені особи зобов'язані зафіксувати його офіційно. На складання протоколу законодавство відводить суворо три доби, тому якщо цей час згаяно, документ повністю втрачає свою законну силу.

До офіційного паперу обов'язково вносять перелік усіх порушених законів. Також до нього можуть додавати речові докази та вписувати дані свідків інциденту. Про те, що відбулося ознайомлення зі змістом матеріалів, військовослужбовець ставить власний підпис. Якщо ж він відмовляється розписуватися, відповідальні особи роблять у документі відповідну примітку.

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Види проступків та суми штрафів для бійців

Спектр правопорушень та розміри покарань для армійців чітко регламентовані КУпАП. Санкції передбачають грошові стягнення, які вимірюються у неоподатковуваних мінімумах (н.м.), а в окремих випадках — арешт та утримання на гауптвахті.

Основні види порушень включають:

відмова від виконання вимог командира карається штрафом до 1 тисячі н.м.;

самовільне залишення частини тягне за собою штраф до 2 тисяч н.м. або арешт;

зловживання службовим становищем передбачає арешт чи штраф до 2 тисяч н.м.;

псування майна карається штрафом до 2 тисяч н.м.

Як скасувати незаконне покарання в суді

Якщо бійцю призначили необґрунтований штраф або відправили на гауптвахту, закон дозволяє оскаржити факт скоєння адміністративного правопорушення. Спираючись на норми Дисциплінарного статуту, КУпАП та Конституції, суд може ухвалити рішення на користь військового та скасувати покарання.

Головними аргументами для успішного оскарження є:

неправдиві свідчення осіб, вказаних як свідки;

невірний зміст самого протоколу;

неправильне оформлення документів або недотримання термінів.

Новини.LIVE писали раніше, що поранені військовослужбовці нерідко стикаються зі спотворенням фактів у матеріалах службових розслідувань щодо їх поранення. Наприклад, там можуть занизити ступінь тяжкості травм або не визнавати бойовий характер ушкоджень. Це створює суттєві труднощі для нарахування належних виплат і пільг, проте такі висновки командування можна результативно оскаржити в правовому полі.

У випадках, коли рапорти на переведення безпідставно відхиляють чи ігнорують, бійцям радять направляти офіційні скарги вищому командуванню, до Міноборони, Військового омбудсмана чи позиватися до суду. Головне мати низку підтверджувальних документів і письмових доказів на кожному етапі.