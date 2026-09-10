Больной на полигоне: юрист рассказал, как отменить решение ТЦК

Обжалование результатов ВЛК. Фото: коллаж Новини.LIVE

Мобилизованные с серьезными диагнозами часто теряют возможность обжаловать решение ВЛК из-за грубых юридических ошибок родственников. В частности, чаще всего встречаются три «ловушки»: бессмысленные судебные иски, пропущенные сроки и остановка обжалования на полпути, когда одна из сторон отказывается выдать направление на повторное обследование.

Что нельзя делать при обжаловании ВЛК и как правильно доказывать реальное состояние здоровья, разъяснил юрист Евгений Филипец, передает Новини.LIVE.

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Суд не устанавливает диагнозы

К сожалению, в Украине часто встречаются случаи, когда больных людей мобилизуют очень быстро. Уже на второй или третий день такой новобранец оказывается на учебном полигоне. Тогда родственники начинают паниковать. Они срочно ищут старые медицинские справки и обращаются к адвокатам. Далее семья совершает первую и самую главную ошибку — сразу подает иск в суд против военно-врачебной комиссии.

Адвокат Евгений Филипец объясняет, что этот путь абсолютно безрезультатен. Фемида проверяет исключительно процедурные нарушения во время осмотра.

"Суд не вникает в суть медицинских документов. Суд не разбирается в том, болен ли человек или здоров", — подчеркивает правозащитник.

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Вместо длительных судебных тяжб юрист советует выбрать административный путь. Лучшим вариантом будет обжалование решения в ВЛК более высокого уровня. Параллельно нужно работать с воинской частью. Согласно уставу, больной боец должен доложить о своем состоянии командиру. В ответ командир обязан направить подчиненного на медицинский осмотр.

Жесткие сроки и отсутствие справок

Вторая распространенная проблема касается сроков обжалования. На подачу жалобы на заключение комиссии территориального центра комплектования отводится всего 30 дней. Родственники часто пропускают этот срок. Они ждут, пока соберут все возможные выписки из больниц. Поэтому юрист Евгений Филипец советует действовать иначе.

Подавать жалобу в вышестоящую комиссию нужно даже с неполным пакетом документов, так как очень важно уложиться в отведенный месяц. Очень часто ВЛК более высокого уровня предоставляет дополнительное время на сбор документов. Иногда комиссия напрямую просит адвоката предоставить справки, чтобы принять решение по существу. Именно на этом этапе очень важно доказать, что человека мобилизовали больным без надлежащей проверки состояния здоровья.

Направление на повторный осмотр ВЛК

Третья ловушка поджидает военнослужащих после первой победы. Высшая ВЛК соглашается с аргументами и назначает повторное обследование в военном госпитале. На этом этапе люди часто расслабляются. Они думают, что воинская часть теперь сама быстро всё оформит. Но без направления от командования пройти новую комиссию невозможно.

Только с этим направлением военный идет к врачам по графику. Тогда он получает шанс на объективную оценку здоровья. Если по итогам новой ВЛК боец получит пригодность к тыловым частям (категория «Б»), его могут перевести на соответствующую должность. Также это заключение открывает путь к официальному установлению группы инвалидности.

Также Новини.LIVE писали, что в Минобороны Украины объяснили, у кого проводится осмотр во время прохождения ВЛК. Что будет, если во время осмотра выявлены серьезные проблемы со здоровьем.

Между тем граждане с действующей отсрочкой или официальным освобождением от мобилизации вообще не должны проходить ВЛК, за исключением нескольких отдельных ситуаций, четко прописанных в законе.