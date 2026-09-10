Хворий на полігоні: юрист розповів, як скасувати рішення ТЦК

Оскарження результатів ВЛК. Фото: колаж Новини.LIVE

Мобілізовані з серйозними діагнозами часто втрачають шанс оскаржити рішення ВЛК через грубі юридичні помилки родичів. Зокрема, найчастіше трапляються три пастки: безглузді судові позови, пропущені строки та зупинка оскарження на півдорозі, коли частина відмовляється видати направлення на повторний огляд.

Що не можна робити при оскарженні ВЛК та як коректно доводити реальний стан здоров'я роз'яснив юрист Євген Филипець, передає Новини.LIVE.

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Суд не встановлює діагнози

На жаль, в Україні трапляються часті випадки, коли хворих людей мобілізують дуже швидко. Вже на другий чи третій день такий новобранець опиняється на навчальному полігоні. Тоді родичі починають панікувати. Вони терміново шукають старі медичні довідки та звертаються до адвокатів. Далі родина робить першу і найголовнішу помилку — одразу подає позов до суду проти військово-лікарської комісії.

Адвокат Євген Филипець пояснює, що цей шлях є абсолютно нерезультативним. Феміда перевіряє виключно процедурні порушення під час огляду.

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"Суд не вникає в суть медичних документів. Суд не розбирається з тим, чи хвора особа, чи вона здорова", — наголошує правозахисник.

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Замість довгої судової тяганини юрист радить обирати адміністративний шлях. Найкращим варіантом буде оскарження рішення до ВЛК вищого рівня. Паралельно треба працювати з військовою частиною. За статутом хворий боєць має доповісти про свій стан командиру. У відповідь командир зобов'язаний відправити підлеглого на медичний огляд.

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Жорсткі терміни та брак довідок

Друга поширена проблема стосується строків оскарження. На скаргу щодо висновку комісії територіального центру комплектування є лише 30 днів. Родичі часто пропускають цей строк. Вони чекають, поки зберуть усі можливі виписки з лікарень. Тому юрист Євген Филипець адить діяти інакше.

Подавати скаргу до вищої комісії треба навіть із неповним пакетом документів, бо дуже важливо вкластися у відведений місяць. Дуже часто ВЛК вищого рівня дає додатковий час на збір паперів. Іноді комісія напряму просить адвоката донести довідки, щоб прийняти рішення по суті. Саме на цьому етапі дуже важливо довести, що людину мобілізували хворою без належної перевірки стану здоров'я.

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Направлення на повторний огляд ВЛК

Третя пастка чекає на військових після першої перемоги. Вища ВЛК погоджується з аргументами і призначає повторний огляд у військовому госпіталі. На цьому етапі люди часто розслабляються. Вони думають, що військова частина тепер сама все швидко оформить. Але без фізичного направлення від командування пройти нову комісію неможливо.

Лише з цим направленням військовий іде до лікарів за графіком. Тоді він отримує шанс на об'єктивну оцінку здоров'я. Якщо за підсумками нової ВЛК боєць отримає придатність до тилових частин (категорія "Б"), його можуть перевести на відповідну посаду. Також цей висновок відкриває шлях до офіційного встановлення групи інвалідності.

Також Новини.LIVE писали, що в Мінобороони України пояснили, в кого відбувається огляд під час проходження ВЛК. Що буде, якщо під час огляду виявили серйозні проблеми зі станом здоров'я.

Тим часом громадяни із чинною бронею або офіційним звільненням від мобілізації взагалі не повинні проходити ВЛК, за винятком кількох окремих ситуацій, чітко прописаних у законі.