Кабмин одобрил упрощение процедуры постановки военнослужащих на очередь на жилье

Оформление документов военнослужащим на получение жилья. Фото: коллаж Новини.LIVE

Украинские защитники и их семьи смогут вставать в очередь на жилье без привязки к официальной регистрации. Правительство поддержало инициативу Минобороны, позволяющую оформить квартирный учет непосредственно по месту несения службы. Теперь этот документ должен быть одобрен Верховной Радой. Документ устранит юридическое препятствие, которое долгое время блокировало военным, нуждающимся в улучшении условий проживания, доступ к квартирным очередям.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Почему возникла проблема с регистрацией жилья

Необходимость изменений вызвана отменой прежнего механизма, когда военнослужащие могли регистрировать место жительства непосредственно по юридическому адресу своей воинской части.

Из-за этого сложилась ситуация, при которой абсолютное большинство военнослужащих не имеет собственного жилья в населенных пунктах, где они служат, а значит, не может получить там необходимую прописку для постановки на учет.

Кому разрешат встать в очередь по новым правилам

Согласно предложенным нормам, украинские бойцы вместе с членами своих семей получат право становиться на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, исключительно по месту фактического исполнения служебных обязанностей, без требования о регистрации в этом регионе. В то же время разработчики предусмотрели исключение: действие этого нормативно-правового акта не будет распространяться на военнослужащих Службы безопасности Украины.

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Военным стоит самостоятельно проверять выплаты. Иногда суммы могут поступать в меньшем объеме, чем должен получать боец. Посредством рапорта можно добиться полного перерасчета и вернуть недоплаченное.

Когда на фронте разбивается машина, теряется амуниция или ломается техника, возлагать ответственность за убытки на солдата автоматически не имеют права. Прежде чем требовать компенсацию, руководство обязано провести служебное расследование и выяснить все детали.