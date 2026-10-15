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Головна Мобілізація Черга на квартиру в ЗСУ: нові правила за місцем служби

Черга на квартиру в ЗСУ: нові правила за місцем служби

Ua ru
15 жовтня 2026 13:15
Кабмін погодив спрощення взяття військових на чергу за житлом
Оформлення документів військовим на отримання житла. Фото: колаж Новини.LIVE

Українські захисники та їхні сім'ї зможуть ставати у чергу на житло без прив'язки до офіційної реєстрації. Уряд підтримав ініціативу Міноборони, яка дозволяє оформити квартирний облік безпосередньо за місцем несення служби. Тепер цей документ має ухвалити Верховна Рада. Документ усуне юридичну перешкоду, яка тривалий час блокувала військовим, що потребують покращення умов проживання, доступ до квартирних черг.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Чому виникла проблема з реєстрацією житла

Необхідність змін спричинена скасуванням попереднього механізму, коли бійці мали змогу реєструвати місце проживання безпосередньо за юридичною адресою своєї військової частини.

Через це виникла ситуація, що абсолютна більшість військовослужбовців не володіє власним помешканням у населених пунктах, де вони служать, а отже, не має змоги отримати там необхідну прописку для постановки на облік.

Кому дозволять стати у чергу за новими правилами

Згідно із запропонованими нормами, українські бійці разом із членами своїх родин отримають право ставати на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, суто за місцем фактичного виконання службових обов'язків, без вимоги щодо реєстрації в цьому регіоні. Водночас розробники передбачили виняток, що дія цього нормативно-правового акта не поширюватиметься на військовослужбовців Служби безпеки України.

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Новини.LIVE раніше інформували, що бійці можуть одночасно служити та здобувати диплом у цивільному виші. Для цього підійде заочна форма або дистанційка, проте без офіційної згоди командира розпочати навчання не вийде. 

Військовим варто самостійно перевіряти виплати. Інколи суми можуть надходити у меншому обсязі, ніж має отримувати боєць. Через рапорт можна домогтися повного перерахунку та повернути недоплачене.

Коли на фронті розбивається машина, губиться амуніція чи ламається техніка, повісити збитки на солдата автоматично не мають права. Перш ніж вимагати компенсацію, керівництво зобов'язане провести службове розслідування та з'ясувати всі деталі.

закон житло пільги військовослужбовці
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан

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