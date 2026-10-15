Кабмін погодив спрощення взяття військових на чергу за житлом

Оформлення документів військовим на отримання житла. Фото: колаж Новини.LIVE

Українські захисники та їхні сім'ї зможуть ставати у чергу на житло без прив'язки до офіційної реєстрації. Уряд підтримав ініціативу Міноборони, яка дозволяє оформити квартирний облік безпосередньо за місцем несення служби. Тепер цей документ має ухвалити Верховна Рада. Документ усуне юридичну перешкоду, яка тривалий час блокувала військовим, що потребують покращення умов проживання, доступ до квартирних черг.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Чому виникла проблема з реєстрацією житла

Необхідність змін спричинена скасуванням попереднього механізму, коли бійці мали змогу реєструвати місце проживання безпосередньо за юридичною адресою своєї військової частини.

Через це виникла ситуація, що абсолютна більшість військовослужбовців не володіє власним помешканням у населених пунктах, де вони служать, а отже, не має змоги отримати там необхідну прописку для постановки на облік.

Кому дозволять стати у чергу за новими правилами

Згідно із запропонованими нормами, українські бійці разом із членами своїх родин отримають право ставати на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, суто за місцем фактичного виконання службових обов'язків, без вимоги щодо реєстрації в цьому регіоні. Водночас розробники передбачили виняток, що дія цього нормативно-правового акта не поширюватиметься на військовослужбовців Служби безпеки України.

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