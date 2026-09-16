Как получить вторую группу инвалидности в Украине: список заболеваний

Оформление группы инвалидности. Фото: коллаж Новини.LIVE

Статус инвалида II группы присваивается после прохождения соответствующих медицинских обследований при наличии сложных заболеваний, существенно ограничивающих жизнедеятельность человека. Как правило, такие патологии связаны с необратимыми нарушениями в работе нервной или сосудистой систем, а также с тяжелыми поражениями органов зрения. Такие лица не подлежат мобилизации, а в некоторых случаях нуждаются в уходе, поэтому человек, который будет помогать гражданину с инвалидностью, может оформить отсрочку.

Новини.LIVE расскажут, какие заболевания считаются основанием для оформления II группы инвалидности.

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Какие законы регулируют установление инвалидности и соответствующие льготы

Процедура установления инвалидности и социальные гарантии для таких пациентов регулируются законами Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью","О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине", а также соответствующими постановлениями Кабинета Министров и приказами Минздрава, которые регламентируют работу экспертных медицинских комиссий.

Как оформляется группа инвалидности

Чтобы официально оформить статус, пациент должен пройти несколько обязательных этапов. Все начинается с визита к семейному врачу, который направляет на необходимые обследования.

После сдачи анализов и консультаций у профильных специалистов формируется пакет медицинских документов, подтверждающих диагноз. Далее подается заявление на установление инвалидности.

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Окончательное решение принимает специальная экспертная комиссия на основе изучения истории болезни, после чего человек получает на руки официальное заключение.

Какие заболевания являются основанием для получения II группы инвалидности

Медицинские критерии для получения второй группы чётко регламентированы. Право на такой статус дают следующие диагнозы и состояния:

Цирроз печени с портальной гипертензией III степени и гепатоспленомегалией (если реабилитация не даёт результатов).

Наличие только одного легкого, патология которого вызвала хроническую дыхательную недостаточность II степени.

Стойкий полный птоз обоих глаз после всех попыток лечения, сопровождающийся необратимыми изменениями. Речь идет об сужении поля зрения до 20° (на оба глаза или на лучше функционирующий глаз) или об остроте зрения с коррекцией на уровне 0,05–0,08.

Гемипарез, трипарез, тетрапарез, паралич нижней конечности, а также нижний или верхний парапарез, не поддающиеся физической реабилитации.

Болезнь Паркинсона или вторичный паркинсонизм с выраженными постуральными, дискинетическими и акинетико-ригидными проявлениями.

Дефекты черепной коробки площадью от 60 квадратных сантиметров, не закрытые аутотрансплантатом.

Экзартикуляция бедра или верхней конечности в плечевом суставе.

Культи обеих голеней.

Короткий культе бедра, исключающий возможность протезирования.

Неправильная культя обеих стоп на уровне сустава Шопаро или нижней конечности, когда перспективы для реабилитации и протезирования отсутствуют.

Резко выраженная контрактура или анкилоз тазобедренного сустава (III степень нарушения функции) в сочетании с ампутационным культевом стопы на уровне сустава Лисфранка или выше, либо анкилозом колена.

Деформация грудной клетки с дыхательной недостаточностью II степени вследствие резекции пяти и более ребер.

Культя голени или бедра в сочетании с другими необратимыми патологиями, которые не поддаются реабилитации и ограничивают жизнедеятельность на уровне II степени.

Ампутационный культевой остаток конечности (верхней или нижней) на фоне потери зрения на один глаз, двусторонней глухоты или умеренной афазии.

Выраженный парез или паралич одной конечности в сочетании с умеренной афазией, полной глухотой, слепотой на один глаз или умеренными дисфункциями тазовых органов.

Сахарный диабет средней или тяжёлой формы, если у пациента имеется ампутация ноги на уровне верхней трети голени или выше.

Искусственный задний проход, мочевая или каловая фистула, которые невозможно вылечить, а хирургическое вмешательство противопоказано.

Культя бедра при деформирующем артрозе I–II степени, фиброзном анкилозе, неправильно сросшемся переломе (с искривлением оси или укорочением на 2–3 см) или нарушении функции II степени другой ноги.

Благоприятное послеоперационное течение после трансплантации внутренних органов.

Состояние после замены двух суставов (коленных или тазобедренных) эндопротезами в любых комбинациях.

Психические заболевания, инвалидность вследствие которых длится более десяти лет.

Наличие хронической почечной недостаточности III степени при наличии одной функционирующей почки.

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