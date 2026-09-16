Як отримати другу групу інвалідності в Україні: список хвороб

Оформлення групи інвалідності. Фото: колаж Новини.LIVE

Статус особи з інвалідністю II групи призначається після проходження відповідних медичних обстежень за наявності складних захворювань, які суттєво обмежують життєдіяльність людини. Зазвичай такі патології стосуються незворотних порушень у роботі нервової чи судинної систем, а також тяжких уражень органів зору. Такі особи не підлягають мобілізації, а подекуди й потребують догляду, тож особа, яка буде допомагати людині, може оформити відстрочку.

Новини.LIVE розповість, які хвороби вважаються підставою для оформлення II групи інвалідності.

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Які закони регулюють встановлення інвалідності та відповідні пільги

Процедура встановлення інвалідності та соціальні гарантії для таких пацієнтів регулюються законами України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", а також відповідними постановами Кабінету Міністрів та наказами МОЗ, які регламентують роботу експертних медичних комісій.

Як оформлюється група інвалідності

Щоб офіційно оформити статус, пацієнт має пройти кілька обов'язкових етапів. Усе починається з візиту до сімейного лікаря, який направляє на необхідні обстеження.

Після здачі аналізів та проходження профільних спеціалістів формується пакет медичних документів, що підтверджують діагноз. Далі подається заявка на встановлення інвалідності.

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Фінальне рішення ухвалює спеціальна експертна команда на основі вивчення історії хвороби, після чого людина отримує на руки офіційний висновок.

Які хвороби є підставою для отримання II групи інвалідності

Медичні критерії для отримання другої групи чітко регламентовані. Право на такий статус дають наступні діагнози та стани:

Цироз печінки з портальною гіпертензією III ступеня та гепатоспленомегалією (якщо реабілітація не дає результатів).

Наявність лише однієї легені, патологія якої спричинила хронічну дихальну недостатність II ступеня.

Стійкий повний птоз обох очей після всіх спроб лікування, що супроводжується незворотними змінами. Йдеться про звуження поля зору до 20° (на обидва або краще функціонуюче око) чи гостроту зору з корекцією на рівні 0,05–0,08.

Геміпарез, трипарез, тетрапарез, параліч нижньої кінцівки, а також нижній чи верхній парапарез, які не піддаються фізичній реабілітації.

Хвороба Паркінсона або вторинний паркінсонізм із вираженими постуральними, дискінетичними та акінетико-ригідними проявами.

Дефекти черепної коробки від 60 квадратних сантиметрів, які не закриті аутотрансплантатом.

Екзартикуляція стегна або верхньої кінцівки у плечовому суглобі.

Кукси обох гомілок.

Коротка кукса стегна, яка унеможливлює проведення протезування.

Хибна кукса обох стоп на рівні Шопарового суглоба або нижньої кінцівки, коли перспективи для реабілітації та протезування відсутні.

Різко виражена контрактура чи анкілоз кульшового суглоба (III ступінь порушення функції) разом з ампутаційною куксою стопи на рівні Лісфранкового суглоба чи вище, або анкілозом коліна.

Деформація грудної клітки з дихальною недостатністю II ступеня внаслідок резекції п'яти і більше ребер.

Кукса гомілки або стегна у поєднанні з іншими незворотними патологіями, які не піддаються реабілітації та обмежують життєдіяльність на рівні II ступеня.

Ампутаційна кукса кінцівки (верхньої чи нижньої) на тлі втрати зору на одне око, двосторонньої глухоти або помірної афазії.

Виражений парез чи параліч однієї кінцівки у комбінації з помірною афазією, повною глухотою, сліпотою на одне око або помірними дисфункціями тазових органів.

Цукровий діабет середньої чи тяжкої форми, якщо пацієнт має ампутацію ноги на рівні верхньої третини гомілки або вище.

Штучний задній прохід, сечова чи калова нориця, які неможливо вилікувати, а хірургічне втручання протипоказане.

Кукса стегна при деформуючому артрозі I–II ступеня, фіброзному анкілозі, неправильно зрощеному переломі (з викривленням осі чи вкороченням на 2–3 см) або порушенні функції II ступеня іншої ноги.

Сприятливий післяопераційний перебіг після трансплантації внутрішніх органів.

Стан після заміни двох суглобів (колінних чи кульшових) ендопротезами у будь-яких комбінаціях.

Психічні захворювання, інвалідність через які триває понад десять років.

Наявність хронічної ниркової недостатності III ступеня при єдиній функціонуючій нирці.

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