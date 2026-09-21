Увольнение незабронированного работника: нужно ли аннулировать бронь другому

Лимиты бронирования: иногда предприятия могут их игнорировать
Увольнение незабронированного работника не является основанием для аннулирования отсрочки его коллеги. Законодательство позволяет критически важным предприятиям сохранять бронирование даже по единственному военнообязанному в штате, игнорируя стандартные количественные лимиты, предусмотренные правительственным постановлением.
Об этом заявили эксперты по трудовому праву и кадровому учету портала kadroland, передает Новини.LIVE.
Кадровые изменения и сохранение отсрочки
На критически принципиальных предприятиях часто появляются ситуации, когда штат военнообязанных сокращается. Например, в компании работали два таких специалиста: один имел отсрочку от призыва, а другой — нет.
Если незабронированный сотрудник решает уволиться, у руководства возникает вопрос о статусе оставшегося коллеги. Эксперты профильного портала Kadroland отмечают, что подобные кадровые ротации никак не требуют отмены уже существующей брони.
Что говорит постановление правительства
Механизм сохранения отсрочки в этих случаях четко прописан в украинском законодательстве. Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время, утвержденный постановлением Кабинета Министров №76 от 27 января 2023 года определяет, что для критически важных учреждений действуют специальные исключения.
Если на предприятии остается работать только один подлежащий бронированию военнообязанный, то стандартные ограничения относительно разрешенного количества забронированных лиц автоматически перестают действовать. Независимо от того, почему исчез второй работник или из-за увольнения, или из-за исключения из военного учета, статус единого специалиста остается действующим и не аннулируется.
Когда лимиты становятся обязательными на предприятии
В то же время стандартные правила начинают работать совсем иначе, если штат компании больше. Пункты 8 и 9 Порядка №76 устанавливают четкие количественные ограничения для тех критических предприятий, где работают более двух военнообязанных.
В таких обстоятельствах игнорировать лимиты уже невозможно. Руководители учреждений несут прямую ответственность за соблюдение законодательства и должны постоянно принимать соответствующие меры, чтобы количество забронированных работников не превышало установленную государством квоту.
Новини.LIVE сообщали ранее, что Кабинет Министров заложил в проект Государственного бюджета повышение минимальной зарплаты до 9546 гривен с января 2027 года. Если парламент поддержит эту норму, бизнесу придется адаптироваться к новым расчетам, поскольку пересмотр базовой ставки автоматически изменит пороги зарплаты, обязательные для сохранения права на бронирование сотрудников.
В то же время получить отсрочку от мобилизации на предприятии можно без актуального заключения военно-врачебной комиссии или при наличии только старого приписного свидетельства. Главным и обязательным условием для успешного электронного бронирования через портал "Дія" остается своевременное и корректное обновление персональных учетных данных гражданина.