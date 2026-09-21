Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Лимиты бронирования: иногда предприятия могут их игнорировать

Лимиты бронирования: иногда предприятия могут их игнорировать

Ua ru
21 сентября 2026 15:25
Увольнение незабронированного работника: нужно ли аннулировать бронь другому
Бухгалтерский учет и взаимодействие с Министерством обороны. Фото: коллаж Новини.LIVE

Увольнение незабронированного работника не является основанием для аннулирования отсрочки его коллеги. Законодательство позволяет критически важным предприятиям сохранять бронирование даже по единственному военнообязанному в штате, игнорируя стандартные количественные лимиты, предусмотренные правительственным постановлением.

Об этом заявили эксперты по трудовому праву и кадровому учету портала kadroland, передает Новини.LIVE.

Реклама

Кадровые изменения и сохранение отсрочки

На критически принципиальных предприятиях часто появляются ситуации, когда штат военнообязанных сокращается. Например, в компании работали два таких специалиста: один имел отсрочку от призыва, а другой — нет.

Если незабронированный сотрудник решает уволиться, у руководства возникает вопрос о статусе оставшегося коллеги. Эксперты профильного портала Kadroland отмечают, что подобные кадровые ротации никак не требуют отмены уже существующей брони.

Что говорит постановление правительства

Механизм сохранения отсрочки в этих случаях четко прописан в украинском законодательстве. Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время, утвержденный постановлением Кабинета Министров №76 от 27 января 2023 года определяет, что для критически важных учреждений действуют специальные исключения.

Читайте также:

Если на предприятии остается работать только один подлежащий бронированию военнообязанный, то стандартные ограничения относительно разрешенного количества забронированных лиц автоматически перестают действовать. Независимо от того, почему исчез второй работник или из-за увольнения, или из-за исключения из военного учета, статус единого специалиста остается действующим и не аннулируется.

Когда лимиты становятся обязательными на предприятии

В то же время стандартные правила начинают работать совсем иначе, если штат компании больше. Пункты 8 и 9 Порядка №76 устанавливают четкие количественные ограничения для тех критических предприятий, где работают более двух военнообязанных.

В таких обстоятельствах игнорировать лимиты уже невозможно. Руководители учреждений несут прямую ответственность за соблюдение законодательства и должны постоянно принимать соответствующие меры, чтобы количество забронированных работников не превышало установленную государством квоту.

Новини.LIVE сообщали ранее, что Кабинет Министров заложил в проект Государственного бюджета повышение минимальной зарплаты до 9546 гривен с января 2027 года. Если парламент поддержит эту норму, бизнесу придется адаптироваться к новым расчетам, поскольку пересмотр базовой ставки автоматически изменит пороги зарплаты, обязательные для сохранения права на бронирование сотрудников.

В то же время получить отсрочку от мобилизации на предприятии можно без актуального заключения военно-врачебной комиссии или при наличии только старого приписного свидетельства. Главным и обязательным условием для успешного электронного бронирования через портал "Дія" остается своевременное и корректное обновление персональных учетных данных гражданина.

военный учет мобилизация бронирование предприятия Бронь от мобилизации
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации