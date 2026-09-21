Увольнение незабронированного работника: нужно ли аннулировать бронь другому

Бухгалтерский учет и взаимодействие с Министерством обороны. Фото: коллаж Новини.LIVE

Увольнение незабронированного работника не является основанием для аннулирования отсрочки его коллеги. Законодательство позволяет критически важным предприятиям сохранять бронирование даже по единственному военнообязанному в штате, игнорируя стандартные количественные лимиты, предусмотренные правительственным постановлением.

Об этом заявили эксперты по трудовому праву и кадровому учету портала kadroland, передает Новини.LIVE.

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Кадровые изменения и сохранение отсрочки

На критически принципиальных предприятиях часто появляются ситуации, когда штат военнообязанных сокращается. Например, в компании работали два таких специалиста: один имел отсрочку от призыва, а другой — нет.

Если незабронированный сотрудник решает уволиться, у руководства возникает вопрос о статусе оставшегося коллеги. Эксперты профильного портала Kadroland отмечают, что подобные кадровые ротации никак не требуют отмены уже существующей брони.

Что говорит постановление правительства

Механизм сохранения отсрочки в этих случаях четко прописан в украинском законодательстве. Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время, утвержденный постановлением Кабинета Министров №76 от 27 января 2023 года определяет, что для критически важных учреждений действуют специальные исключения.

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Если на предприятии остается работать только один подлежащий бронированию военнообязанный, то стандартные ограничения относительно разрешенного количества забронированных лиц автоматически перестают действовать. Независимо от того, почему исчез второй работник или из-за увольнения, или из-за исключения из военного учета, статус единого специалиста остается действующим и не аннулируется.

Когда лимиты становятся обязательными на предприятии

В то же время стандартные правила начинают работать совсем иначе, если штат компании больше. Пункты 8 и 9 Порядка №76 устанавливают четкие количественные ограничения для тех критических предприятий, где работают более двух военнообязанных.

В таких обстоятельствах игнорировать лимиты уже невозможно. Руководители учреждений несут прямую ответственность за соблюдение законодательства и должны постоянно принимать соответствующие меры, чтобы количество забронированных работников не превышало установленную государством квоту.

Новини.LIVE сообщали ранее, что Кабинет Министров заложил в проект Государственного бюджета повышение минимальной зарплаты до 9546 гривен с января 2027 года. Если парламент поддержит эту норму, бизнесу придется адаптироваться к новым расчетам, поскольку пересмотр базовой ставки автоматически изменит пороги зарплаты, обязательные для сохранения права на бронирование сотрудников.

В то же время получить отсрочку от мобилизации на предприятии можно без актуального заключения военно-врачебной комиссии или при наличии только старого приписного свидетельства. Главным и обязательным условием для успешного электронного бронирования через портал "Дія" остается своевременное и корректное обновление персональных учетных данных гражданина.