Звільнення незаброньованого працівника: чи треба анулювати бронь іншому

Бухгалтерський облік та взаємодія з Міністерством оборони. Фото: колаж Новини.LIVE

Звільнення незаброньованого працівника не є підставою для анулювання відстрочки його колеги. Законодавство дозволяє критично важливим підприємствам зберігати бронювання навіть за єдиним військовозобов'язаним у штаті, ігноруючи стандартні кількісні ліміти, які передбачені урядовою постановою.

На цьому наголосили експерти з трудового права та кадрового обліку порталу kadroland, передає Новини.LIVE.

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Кадрові зміни та збереження відстрочки

На критично важливих підприємствах нерідко виникають ситуації, коли штат військовозобов'язаних скорочується. Наприклад, у компанії працювали двоє таких фахівців: один мав відстрочку від призову, а інший — ні.

Якщо незаброньований співробітник вирішує звільнитися, у керівництва виникає питання щодо статусу колеги, який залишився. Експерти профільного порталу Kadroland зазначають, що подібні кадрові ротації жодним чином не вимагають скасування вже наявної броні.

Що говорить постанова уряду

Механізм збереження відстрочки у таких випадках чітко прописаний в українському законодавстві. Порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, затверджений постановою Кабінету Міністрів №76 від 27 січня 2023 року визначає, що для критично важливих установ діють спеціальні винятки.

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Якщо на підприємстві залишається працювати лише один військовозобов'язаний, який підлягає бронюванню, то стандартні обмеження щодо дозволеної кількості заброньованих осіб автоматично перестають діяти. Незалежно від того, чому зник другий працівник чи то через звільнення, чи через виключення з військового обліку, статус єдиного фахівця залишається чинним і не анулюється.

Коли ліміти стають обов'язковими на підприємстві

Водночас стандартні правила починають працювати зовсім інакше, якщо штат компанії є більшим. Пункти 8 та 9 Порядку №76 встановлюють чіткі кількісні обмеження для тих критичних підприємств, де працюють понад двоє військовозобов'язаних.

У таких обставинах ігнорувати ліміти вже неможливо. Керівники установ несуть пряму відповідальність за дотримання законодавства і повинні постійно вживати відповідних заходів, аби кількість заброньованих працівників не перевищувала встановлену державою квоту.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що Кабінет Міністрів заклав у проєкт Державного бюджету підвищення мінімальної зарплати до 9 546 гривень із січня 2027 року. Якщо парламент підтримає цю норму, бізнесу доведеться адаптуватися до нових розрахунків, оскільки перегляд базової ставки автоматично змінить зарплатні пороги, обов'язкові для збереження права на бронювання співробітників.

Водночас отримати відстрочку від мобілізації на підприємстві можна навіть без актуального висновку військово-лікарської комісії чи за наявності лише старого приписного свідоцтва. Головною та обов'язковою передумовою для успішного електронного бронювання через портал "Дія" залишається своєчасне й коректне оновлення персональних облікових даних громадянина.