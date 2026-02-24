Видео
Україна
Главная Мобилизация Ограниченно годные — могут ли мобилизовать таких граждан до 25 лет

Ограниченно годные — могут ли мобилизовать таких граждан до 25 лет

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 20:00
Мобилизует ли ТЦК ограниченно пригодного до 25 лет
Военно-врачебная комиссия и мобилизация в Украине. Фото: "АрміяInform", dialog.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Гражданин, имевший до изменений в законодательстве статус ограниченно годного, теоретически подлежит мобилизации. Юристы объяснили, влияет на мобилизацию возраст такого лица, конкретнее — мобилизируют ли бывших ограниченно годных до достижения 25-летнего возраста.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале адвокатского объединения АКТУМ написала адвокат Полина Дудчак.

Особенности категории "ограниченно годные"

До изменений в законодательстве, которые произошли уже во время полномасштабной российско-украинской войны, в процессе воинского учета использовалась такая категория годности к военной службе, как "ограниченно годные".

Сейчас этой категории уже нет, а все бывшие ограниченно годные должны были обязательно пройти военно-врачебную комиссию и получить новый статус.

Часть этих граждан могут мобилизовать, или в боевые бригады, или в тыловые подразделения.

Адвокат Полина Дудчак, комментируя ситуацию с ограниченно годными, объяснила, можно ли мобилизовать граждан в таком статусе, если им еще не исполнилось 25 лет.

"Должны констатировать что можно. Мужчины до 25 лет с заключением ВВК об ограниченной пригодности пока не имеют законодательных гарантий защиты от мобилизации", — отметила юрист.

Могут ли мобилизовать ограниченно годных до 25 лет

Дудчак рассказала, почему для этой категории граждан на воинском учете мобилизация начинается до достижения общего мобилизационного возраста.

"Предпосылками для этого было первичное взятие на учет юношей, которые после прохождения ВВК получили заключение "непригоден к службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное", что освободило их от срочной службы, но перевело в категорию военнообязанных, а не призывников", — отметила адвокат.

Поэтому мобилизовать до 25 лет, даже если гражданин не отслужил срочную службу, также могут.

Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли право на отсрочку ограниченно годный гражданин.

По словам юристов, отсутствие вовремя пройденной военно-врачебной комиссии не влияет на получение отсрочки.

Добавим, мы сообщали о том, обязан ли ограниченно годный гражданин самостоятельно обращаться в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.

Теоретически такое обращение возможно, но не обязательно для граждан такой категории.

военный учет мобилизация ВВК военнообязанные ограниченно пригодные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
