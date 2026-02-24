Мобілізація до 25 років - чи мобілізують обмежено придатного

Військово-лікарська комісія і мобілізація в Україні. Фото: "АрміяInform", dialog.ua. Колаж: Новини.LIVE

Громадяни, які мали статус "обмежено придатний", можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил після військово-лікарської комісії. Юристи пояснили, чи стосується це громадян, які ще не досягли 25-річного віку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі адвокатського об’єднання АКТУМ написала адвокат Поліна Дудчак.

Обмежено придатні до 25 років і мобілізація

До змін у законодавстві, які відбулися уже під час повномасштабної російсько-української війни, у процесі військового обліку використовувалася така категорія придатності до військової служби, як "обмежено придатні".

Зараз цієї категорії уже немає, а усі колишні обмежено придатні мали обов’язково пройти військово-лікарську комісію і отримати новий статус.

Частину цих громадян можуть мобілізувати, або до бойових бригад, або у тилові підрозділи.

Адвокат Поліна Дудчак, коментуючи ситуацію із обмежено придатними, пояснила, чи можна мобілізувати громадян у такому статусі, якщо їм ще не виповнилося 25 років.

"Мусимо констатувати що можна. Чоловіки до 25 років із висновком ВЛК про обмежену придатність наразі не мають законодавчих гарантій захисту від мобілізації", — зазначила юристка.

Чому цю категорію можуть мобілізувати

Дудчак розповіла, чому для цієї категорії громадян на військовому обліку мобілізація починається до досягнення загального мобілізаційного віку.

"Передумовами для цього було первинне взяття на облік юнаків, які після проходження ВЛК отримали висновок "непридатний до служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний", що звільнило їх від строкової служби, але перевело до категорії військовозобов’язаних, а не призовників", — наголосила адвокат.

Тож мобілізувати до 25 років, навіть якщо громадянин не відслужив строкову службу, також можуть.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи прийме ЦНАП документи на відстрочку у обмежено придатного громадянина.

Юристи пояснили, що колишні обмежено придатні громадяни мають право на оформлення відстрочки навіть попри відсутність пройденої ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, коли обмежено придатний громадянин має сам звертатися до ТЦК.

Існує два варіанти розвитку подій для цієї категорії громадян - можна самостійно звернутися до ТЦК для видачі направлення на ВЛК або чекати повістки.