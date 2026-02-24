Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Обмежено придатний до 25 років — чи можуть мобілізувати

Обмежено придатний до 25 років — чи можуть мобілізувати

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 20:00
Мобілізація до 25 років - чи мобілізують обмежено придатного
Військово-лікарська комісія і мобілізація в Україні. Фото: "АрміяInform", dialog.ua. Колаж: Новини.LIVE

Громадяни, які мали статус "обмежено придатний", можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил після військово-лікарської комісії. Юристи пояснили, чи стосується це громадян, які ще не досягли 25-річного віку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі адвокатського об’єднання АКТУМ написала адвокат Поліна Дудчак.

Реклама
Читайте також:

Обмежено придатні до 25 років і мобілізація

До змін у законодавстві, які відбулися уже під час повномасштабної російсько-української війни, у процесі військового обліку використовувалася така категорія придатності до військової служби, як "обмежено придатні".

Зараз цієї категорії уже немає, а усі колишні обмежено придатні мали обов’язково пройти військово-лікарську комісію і отримати новий статус.

Частину цих громадян можуть мобілізувати, або до бойових бригад, або у тилові підрозділи.

Адвокат Поліна Дудчак, коментуючи ситуацію із обмежено придатними, пояснила, чи можна мобілізувати громадян у такому статусі, якщо їм ще не виповнилося 25 років.

"Мусимо констатувати що можна. Чоловіки до 25 років із висновком ВЛК про обмежену придатність наразі не мають законодавчих гарантій захисту від мобілізації", — зазначила юристка.

Чому цю категорію можуть мобілізувати

Дудчак розповіла, чому для цієї категорії громадян на військовому обліку мобілізація починається до досягнення загального мобілізаційного віку.

"Передумовами для цього було первинне взяття на облік юнаків, які після проходження ВЛК отримали висновок "непридатний до служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний", що звільнило їх від строкової служби, але перевело до категорії військовозобов’язаних, а не призовників", — наголосила адвокат.

Тож мобілізувати до 25 років, навіть якщо громадянин не відслужив строкову службу, також можуть.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи прийме ЦНАП документи на відстрочку у обмежено придатного громадянина.

Юристи пояснили, що колишні обмежено придатні громадяни мають право на оформлення відстрочки навіть попри відсутність пройденої ВЛК. 

Додамо, ми повідомляли про те, коли обмежено придатний громадянин має сам звертатися до ТЦК.

Існує два варіанти розвитку подій для цієї категорії громадян - можна самостійно звернутися до ТЦК для видачі направлення на ВЛК або чекати повістки.

військовий облік мобілізація ВЛК військовозобов'язані обмежено придатні
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації