Ограниченно годный должен пройти ВЛК даже в 2026 году

Военно-врачебная комиссия.

Бывшие ограниченно годные граждане должны были пройти военно-врачебную комиссию еще в 2024-25 годах. Тех, кто не прошел ВВК, объявляли в розыск. Но, несмотря на то, что розыск был уже отменен, требование о прохождении военно-врачебной комиссии остается в силе.

Ограниченно годные и отмена этой категории

До изменений в военном законодательстве в Украине была такая категория граждан на воинском учете, как ограниченно годные. Но в 2024 году эта категория была отменена.

После того, как категорию "ограниченно годные" отменили, все граждане, которые принадлежали к этой категории, должны были пройти военно-врачебную комиссию. Эта комиссия должна была определить актуальное состояние пригодности граждан к военной службе.

После этого, согласно результатам ВВК, бывшие ограниченно годные должны были получить новый статус и, возможно, могли быть мобилизованы. Тех же, кто не прошел военно-врачебную комиссию, должны были объявить в розыск.

Розыск аннулировали, но требование пройти ВВК остается

К юристам обратился гражданин, который имел статус "ограниченно годный". Мужчина признался, что не прошел ВВК и был объявлен в розыск, но с тех пор прошло больше года, поэтому розыск ТЦК уже аннулировали по закону.

Гражданин поинтересовался, нужно ли ему сейчас, в 2026 году, проходить ВВК. Юристы отметили, что это требование законодательства остается в силе и сегодня.

Адвокат Андрей Карпенко, комментируя ситуацию, отметил: "То, что прошло больше года с 5 июня 2024 года, когда эта категория и была аннулирована, не отменяет вашу обязанность пройти ВВК, как ограниченно годному. У вас длящееся правонарушение (следовательно вас могут неоднократно привлекать к административной ответственности, пока вы не пройдете ВВК)".

