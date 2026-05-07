Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Обмежено придатний має пройти ВЛК навіть в 2026 році

Обмежено придатний має пройти ВЛК навіть в 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 7 травня 2026 20:00
Обмежено придатний має пройти ВЛК навіть в 2026 році
Військово-лікарська комісія. Фото: УНІАН

Колишні обмежено придатні громадяни мали пройти військово-лікарську комісію ще в 2024-25 роках. Тих, хто не пройшов ВЛК, оголошували у розшук. Але, попри те, що розшук був уже скасований, вимога щодо проходження військово-лікарської комісії залишається чинною.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Обмежено придатні та скасування цієї категорії

До змін у військовому законодавстві в Україні була така категорія громадян на військовому обліку, як обмежено придатні. Та 2024 року ця категорія була скасована.

Після того, як категорію "обмежено придатні" скасували, усі громадяни, які належали до цієї категорії, мали пройти військово-лікарську комісію. Ця комісія мала визначити актуальний стан придатності громадян до військової служби.

Після цього, відповідно до результатів ВЛК, колишні обмежено придатні мали отримати новий статус і, можливо, могли бути мобілізовані. Тих же, хто не пройшов військово-лікарську комісію, мали оголосити у розшук.

Читайте також:

Розшук анулювали, але вимога пройти ВЛК залишається

До юристів звернувся громадянин, який мав статус "обмежено придатний". Чоловік зізнався, що не пройшов ВЛК і був оголошений в розшук, але з того часу пройшло більше року, тож розшук ТЦК уже анулювали згідно із законом.

Громадянин поцікавився, чи потрібно йому зараз, в 2026 році, проходити ВЛК. Юристи зазначили, що ця вимога законодавства залишається чинною і до сьогодні.

Адвокат Андрій Карпенко, коментуючи ситуацію, наголосив: "Те, що пройшло більше року з 5 червня 2024 року, коли ця категорія і була анульована, не скасовує ваш обов'язок пройти ВЛК, як обмежено придатному. У вас триваюче правопорушення (отже вас можуть неодноразово притягувати до адміністративної відповідальності, поки ви не пройдете ВЛК)".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можуть мобілізувати колишнього обмежено придатного віком до 25 років.

Громадяни, які мали статус "обмежено придатний", можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил після військово-лікарської комісії. Юристи пояснили, чи стосується це громадян, які ще не досягли 25-річного віку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи випустять з України обмежено придатного громадянина, який не досяг 25 років.

Громадяни, які мали статус "обмежено придатний", які не досягли 25-річного віку, можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану. Та якщо вони не мають відстрочки, то їх можуть затримати на блокпостах ТЦК по дорозі до кордону.

ВЛК розшук обмежено придатні
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації