Обмежено придатний має пройти ВЛК навіть в 2026 році

Колишні обмежено придатні громадяни мали пройти військово-лікарську комісію ще в 2024-25 роках. Тих, хто не пройшов ВЛК, оголошували у розшук. Але, попри те, що розшук був уже скасований, вимога щодо проходження військово-лікарської комісії залишається чинною.

Обмежено придатні та скасування цієї категорії

До змін у військовому законодавстві в Україні була така категорія громадян на військовому обліку, як обмежено придатні. Та 2024 року ця категорія була скасована.

Після того, як категорію "обмежено придатні" скасували, усі громадяни, які належали до цієї категорії, мали пройти військово-лікарську комісію. Ця комісія мала визначити актуальний стан придатності громадян до військової служби.

Після цього, відповідно до результатів ВЛК, колишні обмежено придатні мали отримати новий статус і, можливо, могли бути мобілізовані. Тих же, хто не пройшов військово-лікарську комісію, мали оголосити у розшук.

Розшук анулювали, але вимога пройти ВЛК залишається

До юристів звернувся громадянин, який мав статус "обмежено придатний". Чоловік зізнався, що не пройшов ВЛК і був оголошений в розшук, але з того часу пройшло більше року, тож розшук ТЦК уже анулювали згідно із законом.

Громадянин поцікавився, чи потрібно йому зараз, в 2026 році, проходити ВЛК. Юристи зазначили, що ця вимога законодавства залишається чинною і до сьогодні.

Адвокат Андрій Карпенко, коментуючи ситуацію, наголосив: "Те, що пройшло більше року з 5 червня 2024 року, коли ця категорія і була анульована, не скасовує ваш обов'язок пройти ВЛК, як обмежено придатному. У вас триваюче правопорушення (отже вас можуть неодноразово притягувати до адміністративної відповідальності, поки ви не пройдете ВЛК)".

Громадяни, які мали статус "обмежено придатний", можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил після військово-лікарської комісії. Юристи пояснили, чи стосується це громадян, які ще не досягли 25-річного віку.

Громадяни, які мали статус "обмежено придатний", які не досягли 25-річного віку, можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану. Та якщо вони не мають відстрочки, то їх можуть затримати на блокпостах ТЦК по дорозі до кордону.