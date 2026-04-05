Омбудсман: мобилизацию должна проводить полиция, а не ТЦК

Работники ТЦК и полиция проводят мероприятия оповещения. Фото: Телеграф

Военный омбудсман Ольга Решетилова заявила, что военные ТЦК имеют очень большую нагрузку, поскольку выполняют свои задачи и параллельно вынуждены заниматься мобилизацией. По ее словам, этот процесс должна проводить полиция, а не они.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Решетилова сказала в интервью для Радио.NV.

Кто должен заниматься процессом мобилизации

Решетилова сообщила, что в задачи ТЦК заключается в ведении воинского учета, формировании мобилизационных планов и коммуникации с воинскими частями.

Относительно принудительной мобилизации, этим вопросом должна заниматься нацполиция Украины, которая имеет соответствующую подготовку и опыт работы с населением.

"Принуждением по закону у нас должны заниматься правоохранительные органы, в том числе национальная полиция. Они знают, как это делается, они умеют, они специально обучены... Наши международные партнеры долгое время учили национальную полицию, как правильно совершать принудительные действия. Поэтому, конечно, полицейские и лучше могут себя обеспечить, и лучше умеют коммуницировать с гражданским населением", — пояснила Решетилова.

Читайте также:

Омбудсман отметила, что такое понимание уже есть в Кабмине между министром обороны Михаилом Федоровым и главой МВД Украины Игорем Клименко. Она выразила надежду, что в ближайшее время реформа будет реализована.

Резюмируя Ольга Решетилова отметила, что представители ТЦК очень сильно нагружены. В их широкий спектр задач входит уведомление семей о погибших, сопровождение раненых и организация захоронений.

"Очень часто они жалуются, что без отпусков, без выходных они уже пятый год работают в очень сложном направлении, например, по оповещению семей о потерях. Это огромная нагрузка. Я говорила о том, что морально военнослужащие ТЦК и СП не выдерживают такой нагрузки", — резюмировала она.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что по словам омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца, за три года количество жалоб на ТЦК в 340 раз. Причиной тому стали избиения, безосновательное задержание и не только.

Также мы информировали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает наказание для ТЦК за определенные нарушения.