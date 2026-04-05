Головна Мобілізація Омбудсман: мобілізацію має проводити поліція, а не ТЦК

Омбудсман: мобілізацію має проводити поліція, а не ТЦК

Дата публікації: 5 квітня 2026 04:30
Працівники ТЦК та поліція проводять заходи оповіщення. Фото: Телеграф

Військовий омбудсман Ольга Решетилова заявила, що військові ТЦК мають дуже велике навантаження, оскільки виконують свої задачі і паралельно вимушені займатися мобілізацією. За її словами, цей процес має проводити поліція, а не вони.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Решетилова сказала в інтерв'ю для Радіо.NV.

Хто має займатися процесом мобілізації

Решетилова поінформувала, що у завдання ТЦК полягає у веденні військового обліку, формуванні мобілізаційних планів та комунікації з військовими частинами.

Щодо примусової мобілізації, цим питанням має займатися нацполіція України, яка має відповідну підготовку та досвід роботи з населенням.

"Примусом по закону у нас повинні займатися правоохоронні органи, в тому числі національна поліція. Вони знають, як це робиться, вони вміють, вони спеціально навчені... Наші міжнародні партнери тривалий час вчили національну поліцію, як правильно вчиняти примусові дії. Тому, звісно, поліцейські і краще можуть себе забезпечити, і краще вміють комунікувати з цивільним населенням", — пояснила Решетилова.

Читайте також:

Омбудсман зазначила, що таке розуміння вже є у Кабміні між міністром оборони Михайлом Федоровим та очільником МВС України Ігорем Клименком. Вона висловила сподівання, що найближчим часом реформа буде реалізована.

Резюмуючи Ольга Решетилова зауважила, що представники ТЦК дуже сильно навантажені. У їх широкий спектр завдань входить повідомлення родин про загиблих, супровод поранених і організація поховань.

"Дуже часто вони скаржаться, що без відпусток, без вихідних вони вже п'ятий рік працюють у дуже складному напрямку, наприклад, з оповіщення родин про втрати. Це величезне навантаження. Я говорила про те, що морально військовослужбовці ТЦК та СП не витримують такого навантаження", — резюмувала вона.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що за словами омбудсмана з прав людини Дмитра Лубінця, за три роки кількість скарг на ТЦК у 340 разів. Причиною тому стали побиття, безпідставне затримання і не тільки.

Також ми інформували, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає покарання для ТЦК за певні порушення.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
