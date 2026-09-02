Отсрочка от мобилизации: чем отличается опека от ухода

Сотрудники ТЦК и СП проверяют документы. Фото: кадр с видео

Путаница между понятиями опеки и ухода очень часто стоит украинцам права на отсрочку. Разница в процедуре оформления, ведь уход за больным родственником оформляется быстро через местные власти, тогда как опека нуждается в достаточно длительных судебных тяжбах и различных экспертизах для признания лица недееспособным.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на объяснения юриста Евгения Филипца.

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Почему уход и опека над человеком — это не одно и то же

Кандидат юридических наук, адвокат Евгений Филипец рассказал о показательном случае из своей практики. Мужчина, у которого был больной родственник, ошибочно избрал путь оформления опеки.

Поскольку этот процесс очень длительный, гражданин просто не успел собрать все необходимые бумаги и был мобилизован. Юрист отмечает, что в той ситуации было вполне достаточно обеспечить процедуру ухода, которая оформляется гораздо быстрее. Когда правозащитник спросил клиента, почему тот пошел по сложному пути, оказалось, что мужчина считал эти два понятия тождественными.

Уход за больным родственником и отсрочка

Уход — сравнительно быстрый механизм, регулируемый пунктом 9 статьи 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Эта норма касается случаев, когда болеет жена, ребенок, родители или родители жены. Для получения отсрочки в такой ситуации не следует обращаться в суд или оформлять социальные выплаты через органы соцзащиты.

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Ключевым требованием является наличие медицинского документа, подтверждающего потребность человека в постоянном уходе. Обычно это справка врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) по форме 080-4. Далее от человека требуется предоставить юридически доказательства связи между больным и тем, кто за ним будет ухаживать. Это делается через орган местного самоуправления, издающий акт установления ухода. Этот документ соответствует приложению №8 к правительственному постановлению №560. Наличия такого акта достаточно для территориального центра комплектования.

В чем недостатки опеки как основания для отсрочки

Опека применяется исключительно к лицам, страдающим психическими заболеваниями, поэтому не способны осознавать значение своих действий и управлять ими. Оформление опеки обычно, как объясняет юрист Евгений Филипец, — это многоэтапный судебный процесс, обычно растягивающийся на несколько месяцев.

Сначала близкий родственник должен обратиться в суд. После этого назначается судебно-психиатрическая экспертиза. Только медицинские эксперты могут установить, является ли человек дееспособным или недееспособным. Когда результаты экспертизы возвращаются в суд, в процесс вступают органы местного самоуправления (орган опеки и попечительства). Они должны подготовить официальное представление о том, кто может стать опекуном.

Преграды местных властей и требования ТЦК об опекунстве

Зачастую еще на этапе подготовки представления возникают трудности. Органы местного самоуправления нередко отказываются назначать военнообязанных мужчин опекунами, опасаясь возможных проверок относительно того, что предпочли именно им, а не другим членам семьи. Поэтому перед делом юристы всегда анализируют состав семьи и наличие невоеннообязанных родственников, чтобы оценить реальные перспективы получения такого представления.

Если же процедура пройдена успешно, суд принимает решение, в котором четко прописывает срок действия опеки. Обычно он составляет ровно два года. Адвокат отмечает, что ТЦК не имеет права отказать в оформлении отсрочки, если мужчина приносит решение суда о признании лица недееспособным и назначении его опекуном. При этом закон не предусматривает возможности отказа из-за гипотетического наличия других членов семьи, потому что для военкомата достаточно самого факта действующего судебного решения.

Новини.LIVE также давали пояснения от Сил обороны Украины, что перейти на новый мотивационный контракт только на период, оставшийся от предыдущего соглашения, не удастся. Переоформление контракта полностью обнуляет и перезапускает срок службы. Учитывая это, ради права на гарантированную длительную отсрочку после увольнения бойцам часто рациональнее сначала полностью завершить действующий контрактный срок.

Военнообязанные граждане сохраняют действующую отсрочку даже при оформлении другого основания для освобождения от службы. Кабмин ограничил срок изучения таких обращений временным промежутком от 7 до 15 рабочих дней и четко запретил направлять заявителей на медосмотр в ВЛК в настоящее время.

Между тем бронирование работников остается исключительно временной мерой. Оно невечно и полностью подлежит безусловной отмене при ряде условий.