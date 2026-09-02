Відстрочка від мобілізації: чим відрізняється опіка від догляду

Працівники ТЦК та СП перевіряють документи. Фото: кадр з відео

Плутанина між поняттями опіки та догляду дуже часто коштує українцям права на відстрочку. Різниця у процедурі оформлення, адже догляд за хворим родичем оформлюється швидко через місцеву владу, тоді як опіка потребує доволі тривалих судових тяганин та різних експертиз для визнання особи недієздатною.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на пояснення юриста Євгена Филипця.

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Чому догляд та опіка над людиною — це не одне й те саме ж

Кандидат юридичних наук, адвокат Євген Филипець розповів про показовий випадок зі своєї практики. Чоловік, який мав хворого родича, помилково обрав шлях оформлення опіки.

Оскільки цей процес надзвичайно тривалий, громадянин просто не встиг зібрати всі необхідні папери і був мобілізований. Юрист наголошує, що в тій ситуації було цілком достатньо забезпечити процедуру догляду, яка оформлюється значно швидше. Коли правозахисник запитав клієнта, чому той пішов складним шляхом, виявилося, що чоловік вважав ці два поняття тотожними.

Догляд за хворим родичем і відстрочка

Догляд — це порівняно швидкий механізм, який регулюється пунктом 9 статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ця норма стосується випадків, коли хворіє дружина, дитина, власні батьки або батьки дружини. Для отримання відстрочки в такій ситуації не потрібно звертатися до суду чи оформлювати соціальні виплати через органи соцзахисту.

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Ключовою вимогою є наявність медичного документа, що підтверджує потребу людини в постійному догляді. Зазвичай це довідка лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) за формою 080-4. Далі від людини вимагається надати юридично докази зв'зку між хворим та тим, хто за ним доглядатиме. Це робиться через орган місцевого самоврядування, який видає акт встановлення догляду. Цей документ відповідає додатку №8 до урядової постанови №560. Наявності такого акта повністю достатньо для територіального центру комплектування.

У чому недоліки опіки як підстави для відстрочки

Опіка застосовується виключно до осіб, які страждають на психічні захворювання, через що не здатні усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Оформлення опіки зазвичай, як пояснює юрист Євген Филипець, — це багатоетапний судовий процес, який зазвичай розтягується на кілька місяців.

Спершу близький родич має звернутися до суду. Після цього призначається судово-психіатрична експертиза. Лише медичні експерти можуть встановити, чи є людина дієздатною, чи недієздатною. Коли результати експертизи повертаються до суду, в процес вступають органи місцевого самоврядування (орган опіки та піклування). Вони мають підготувати офіційне подання про те, хто саме може стати опікуном.

Перепони місцевої влади та вимоги ТЦК щодо опікунства

Доволі часто ще на етапі підготовки подання виникають труднощі. Органи місцевого самоврядування нерідко відмовляються призначати військовозобов'язаних чоловіків опікунами, остерігаючись можливих перевірок щодо того, чому перевагу надали саме їм, а не іншим членам родини. Тому перед початком справи юристи завжди аналізують склад сім'ї та наявність невійськовозобов'язаних родичів, щоб оцінити реальні перспективи отримання такого подання.

Якщо ж процедуру пройдено успішно, суд ухвалює рішення, у якому чітко прописує строк дії опіки. Зазвичай він становить рівно два роки. Адвокат зазначає, що ТЦК не має права відмовити в оформленні відстрочки, якщо чоловік приносить рішення суду про визнання особи недієздатною та призначення його опікуном. При цьому закон не передбачає можливості відмови через гіпотетичну наявність інших членів сім'ї, бо для військкомату достатньо самого факту чинного судового рішення.

Новини.LIVE також надавали пояснення від Сил оборони України, що перейти на новий мотиваційний контракт лише на період, який лишився від попередньої угоди, не вдасться. Переоформлення контракту повністю обнуляє та перезапускає термін служби. З огляду на це, заради права на гарантовану тривалу відстрочку після звільнення бійцям часто раціональніше спершу повністю завершити чинний контрактний термін.

Військовозобов'язані громадяни зберігають чинну відстрочку навіть під час оформлення іншої підстави для звільнення від служби. Кабмін обмежив термін вивчення таких звернень часовим проміжком від 7 до 15 робочих днів і чітко заборонив направляти заявників на медогляд до ВЛК на цей час.

Тим часом бронювання працівників залишається виключно тимчасовим заходом. Воно невічне і цілком підлягає безумовному скасуванню за низки умов.