Проверка зрения у военнослужащего. Фото: 101-я обрО ГШ ВСУ

Военные не могут самовольно выбирать гражданскую больницу для операции. Так, Кировоградский суд признал законными действия командования, которое отказало бойцу в направлении в стационар и потребовало вернуться в часть. Судьи подтвердили, что рекомендации гражданских медиков не заменяют осмотра у военного врача.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает Новини.LIVE.

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Как желание самостоятельно лечиться в выбранной больнице может перерасти в самовольное отсутствие на службе

Кировоградский окружной административный суд по делу № 340/5803/25 отказал бойцу, который пытался заставить свою часть выдать ему направление в стационар.

История началась после мобилизации мужчины в январе 2025 года. Уже в феврале он перенес операцию в Черниговской областной больнице, после чего военно-врачебная комиссия отправила его в медицинский отпуск. Весной боец проходил реабилитацию в одном из медицинских центров Кропивницкого, и 16 июня 2025 года его выписали. В тот же день нейрохирург «Областной клинической травматологической больницы» осмотрел пациента и посоветовал сделать ещё одну операцию именно на их базе.

Опираясь на это консультативное заключение, военнослужащий начал требовать официальное направление. Последний такой рапорт его адвокат отправила по почте 27 июня.

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Однако командование обратило внимание на то, что официальный отпуск солдата закончился ещё 9 июня. В подразделение он так и не прибыл, поэтому с 10 июня числился в списках лиц, самовольно покинувших часть. Командование получило рапорт от адвоката 8 июля и через неделю ответило, что для решения вопроса о лечении необходимо физически вернуться на службу.

Может ли военнослужащий самостоятельно выбрать больницу для получения медицинских услуг

Военнослужащий не согласился с требованием командира. Он аргументировал это тем, что в медпункте части нет нейрохирургов и специального оборудования.

В соответствии со статьёй 11 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих», военнослужащим разрешено лечиться в муниципальных и государственных учреждениях. Это касается неотложных случаев или ситуаций, когда военные госпитали не располагают необходимыми условиями. Но это право не означает, что можно свободно выбирать клинику по собственному желанию, игнорируя руководство.

Судьи подчеркнули:

военнослужащий самостоятельно возвращается в свою часть;

проходит осмотр у врача медицинского пункта подразделения;

военный врач фиксирует состояние здоровья и выписывает официальное направление в гражданскую больницу;

на основании этого заключения командование издает приказ о выезде на лечение.

При этом в случае данного мужчины справка от гражданского нейрохирурга носит исключительно рекомендательный характер. Она подтверждает необходимость операции, но не имеет юридической силы для автоматического направления военнослужащего в выбранное медицинское учреждение. Поэтому, учитывая все это, суд постановил, что, поскольку солдат не явился в расположение и не прошел осмотр у штатного медика, командир действовал абсолютно правомерно.

Новини.LIVE сообщали, что военных после госпиталя с серьезными повреждениями позвоночника или другими заболеваниями могут немедленно отправить на фронт, пока по документам они считаются здоровыми. Устный отказ выполнять приказ грозит уголовной статьей за неподчинение, поэтому единственный законный способ остаться на лечении — это потребовать повторного прохождения ВЛК.

Между тем вместо МСЭК устанавливать инвалидность в связи с войной начали новые экспертные группы. Именно их заключения необходимы для выплат, пенсий и государственных льгот, однако отсутствие любой справки сразу блокирует рассмотрение дела.