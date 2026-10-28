Перевірка зору у військового. Фото: 101 ОБрО ГШ ЗСУ

Військові не можуть самовільно обирати цивільну лікарню для операції. Так Кіровоградський суд визнав законними дії командування, яке відмовило бійцю в направленні на стаціонар і вимагало повернутися до частини. Судді підтвердили, що рекомендації цивільних медиків не замінюють огляду у військового лікаря.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає Новини.LIVE.

Реклама

Як бажання самостійно лікуватися в обраній лікарні може перерости в СЗЧ

Кіровоградський окружний адміністративний суд у справі № 340/5803/25 відмовив бійцю, який намагався змусити свою частину видати йому направлення на стаціонар.

Історія почалася після мобілізації чоловіка в січні 2025 року. Вже у лютому він переніс операцію в Чернігівській обласній лікарні, після чого військово-лікарська комісія відправила його у медичну відпустку. Навесні боєць проходив реабілітацію в одному з медцентрів Кропивницького і 16 червня 2025 року його виписали. Того ж дня нейрохірург "Обласної клінічної травматологічної лікарні" оглянув пацієнта і порадив зробити ще одну операцію саме на їхній базі.

Спираючись на цей консультативний висновок, військовий почав вимагати офіційне направлення. Останній такий рапорт його адвокатка надіслала поштою 27 червня.

Читайте також:

Проте, командування звернуло увагу, що офіційна відпустка солдата завершилася ще 9 червня. До підрозділу він так і не прибув, тому з 10 червня фігурував у списках осіб, що самовільно залишили частину. Командування отримало рапорт від адвокатки 8 липня і за тиждень відповіло, що для вирішення питання про лікування треба фізично повернутися на службу.

Чи може військовий сам обрати лікарню для медпослуг

Військовослужбовець не погодився з вимогою командира. Він аргументував це тим, що в медпункті частини немає нейрохірургів та специфічного обладнання.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців", військовим дозволено лікуватися в комунальних та державних закладах. Це стосується невідкладних випадків, або коли військові шпиталі не мають потрібних умов. Але це право не означає, що можна вільно обирати клініку за власним бажанням, ігноруючи керівництво.

Судді наголосили:

військовий особисто повертається до своєї частини;

проходить огляд у лікаря медичного пункту підрозділу;

військовий лікар фіксує стан здоров'я та виписує офіційне направлення до цивільної лікарні;

на основі цього висновку командування видає наказ про вибуття на лікування.

При цьому у випадку чоловіка довідка від цивільного нейрохірурга має виключно рекомендаційний характер. Вона засвідчує потребу в операції, але не має юридичної сили для автоматичного направлення бійця в обраний заклад. Тож зважаючи на це все суд вирішив, що оскільки солдат не з'явився у розташуванні та не пройшов огляд у штатного медика, командир діяв абсолютно правомірно.

Новини.LIVE повідомляли, що військових після шпиталю із серйозними ушкодженнями хребта чи іншими недугами можуть негайно відправити на фронт, доки за документами вони вважаються здоровими. Усна відмова виконувати наказ загрожує кримінальною статтею за непокору, тому єдиний правовий шлях залишитися на лікуванні — це вимагати повторного проходження ВЛК.

Тим часом замість МСЕК встановлювати інвалідність через війну почали нові експертні команди. Саме їхні висновки необхідні для виплат, пенсій і державних пільг, однак будь-яка відсутня довідка одразу блокує розгляд справи.