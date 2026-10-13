Тиктокера осудили за препятствование работе ТЦК

Группа оповещения проверяет документы у водителя. Фото иллюстративное: Александр Медведев/NV

Житель Днепра оказался на скамье подсудимых за то, что мешал сотрудникам ТЦК проводить мобилизационные мероприятия. В TikTok мужчина публиковал видео, в которых указывал, где и когда работают группы оповещения. Нарушитель мог провести ближайшие годы в тюрьме, но судья пришел к выводу, что наказание можно смягчить.

Об этом со ссылкой на приговор, который Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепра вынес 5 октября, сообщает Новини.LIVE.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант создал в TikTok аккаунт "Служба безопасности клиентов" и публиковал там ролики о работе представителей военкомата на улицах Гуртовой, Житомирской и Передовой в Днепре. Следствие пришло к выводу, что такие публикации помогали военнообязанным избегать встреч с группами оповещения, а значит, препятствовали пополнению Сил обороны. Дело квалифицировали как препятствование законной деятельности военнослужащих в условиях военного положения ( ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины) и направили обвинительный акт в суд.

Решение суда

Обвиняемый признал свою вину и 18 сентября заключил с прокурором соглашение. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, но заменили реальный срок годом испытательного. Мобильный телефон moto g06, с помощью которого тиктокер снимал и публиковал видео, конфисковали.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Zahid.net сообщал, что военный поссорился с сотрудниками ТЦК и разбил лобовое стекло их служебного автомобиля. Дело рассмотрел суд. Нарушителя оштрафовали.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне писал, что житель Житомирской области уклонился от мобилизации. Мужчина получил повестку, но не явился по вызову. Суд назначил ему штраф.