Тиктокера осудили за препятствование работе ТЦК

Публиковал видео о ТЦК: суд вынес приговор тиктокеру
Житель Днепра оказался на скамье подсудимых за то, что мешал сотрудникам ТЦК проводить мобилизационные мероприятия. В TikTok мужчина публиковал видео, в которых указывал, где и когда работают группы оповещения. Нарушитель мог провести ближайшие годы в тюрьме, но судья пришел к выводу, что наказание можно смягчить.
Об этом со ссылкой на приговор, который Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепра вынес 5 октября, сообщает Новини.LIVE.
Детали дела
Согласно судебным материалам, фигурант создал в TikTok аккаунт "Служба безопасности клиентов" и публиковал там ролики о работе представителей военкомата на улицах Гуртовой, Житомирской и Передовой в Днепре. Следствие пришло к выводу, что такие публикации помогали военнообязанным избегать встреч с группами оповещения, а значит, препятствовали пополнению Сил обороны. Дело квалифицировали как препятствование законной деятельности военнослужащих в условиях военного положения ( ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины) и направили обвинительный акт в суд.
Решение суда
Обвиняемый признал свою вину и 18 сентября заключил с прокурором соглашение. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, но заменили реальный срок годом испытательного. Мобильный телефон moto g06, с помощью которого тиктокер снимал и публиковал видео, конфисковали.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Zahid.net сообщал, что военный поссорился с сотрудниками ТЦК и разбил лобовое стекло их служебного автомобиля. Дело рассмотрел суд. Нарушителя оштрафовали.
Также Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне писал, что житель Житомирской области уклонился от мобилизации. Мужчина получил повестку, но не явился по вызову. Суд назначил ему штраф.