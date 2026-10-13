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Головна Мобілізація Публікував відео про ТЦК: суд виніс вирок тіктокеру

Публікував відео про ТЦК: суд виніс вирок тіктокеру

Ua ru
13 жовтня 2026 03:32
Тіктокера засудили за перешкоджання роботі ТЦК
Група оповіщення перевіряє документи у водія. Фото ілюстративне: Олександр Медвєдєв/NV

Житель Дніпра опинився на лаві підсудних, тому що заважав працівникам ТЦК проводити мобілізаційні заходи. У TikTok чоловік публікував відео, у яких зазначав, де та коли працюють групи оповіщення. Порушник міг провести найближчі роки у в'язниці, але суддя дійшов висновку, що покарання можна пом'якшити.

Про це з посиланням на вирок, який Амур-Нижньодніпровський районний суд Дніпра ухвалив 5 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант створив у TikTok акаунт "Служба безпеки клієнтів" і публікував там ролики про роботу представників військкомату на вулицях Гуртовій, Житомирській і Передовій у Дніпрі. Слідство дійшло висновку, що такі публікації допомагали військовозобов'язаним уникати зустрічей із групами оповіщення, а отже стояли на заваді поповненню Сил оборони. Справу кваліфікували як перешкоджання законній діяльності військовослужбовців в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України) та скерували обвинувальний акт до суду.

Рішення суду

Обвинувачений визнав свою провину та 18 вересня уклав із прокурором угоду. Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі, але замінили реальний строк роком іспитового. Мобільний телефон moto g06, за допомогою якого тіктокер знімав і публікував відео, конфіскували.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Zahid.net повідомляв, що військовий посварився із працівниками ТЦК і розбив лобове скло їхньої службової автівки. Справу розглянув суд. Порушника оштрафували.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Суспільне писав, що житель Житомирщини ухилився від мобілізації. Чоловік отримав повістку, але не прибув за викликом. Суд призначив йому штраф.

суд TikTok мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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