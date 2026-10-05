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Главная Мобилизация Оружие пропало во время обстрела: алгоритм действий для военных

Оружие пропало во время обстрела: алгоритм действий для военных

Ua ru
5 октября 2026 12:20
Что делать в случае потери оружия на фронте: инструкция для военнослужащих
Военнослужащий ВСУ держит автомат в руках. Фото: пресс-служба 93-й ОМБр

Законодательство не предусматривает наказания для военнослужащих за утраченное в бою военное имущество, однако за нарушение правил его хранения можно оказаться за решеткой на срок до пяти лет. Чтобы избежать тюрьмы, военным необходимо предоставить командованию показания свидетелей и документальные подтверждения с места событий.

Об этом отмечают юристы правозащитного портала для военных «Принцип», передает Новини.LIVE.

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Ответственность и форс-мажорные обстоятельства

Уголовный кодекс четко разграничивает обстоятельства, при которых украинский военнослужащий лишился штатного вооружения или другого имущества. Согласно нормам, реальный тюремный срок от двух до пяти лет грозит военнослужащему только в случае нарушения установленных правил хранения.

Если же винтовка или амуниция были утеряны непосредственно во время боевых действий или вследствие других форс-мажорных обстоятельств, закон встает на сторону защитника и никакого наказания за такие инциденты не предусматривает.

Первоочередные действия в случае потери оружия

Чтобы избежать несправедливых обвинений, военнослужащий должен действовать максимально оперативно. Прежде всего важно немедленно доложить о факте исчезновения имущества своему непосредственному командиру. Далее военному необходимо позаботиться о доказательной базе. При наличии технической возможности следует сохранить любые аудиозаписи или видеоматериалы, подтверждающие, что потеря произошла именно в результате боевого столкновения или независимых от человека обстоятельств. Очень помогут также показания сослуживцев, поэтому обязательно нужно записать контакты всех свидетелей происшествия.

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Документальное оформление факта утраты оружия в штабе

Для юридического подтверждения своей правоты военнослужащему необходимо получить выписку из боевого распоряжения. Этот документ официально подтвердит, что в момент потери имущества боец действительно находился в конкретном опасном секторе.

Кроме того, в самой воинской части необходимо получить документальное подтверждение обстоятельств инцидента, например, копии из журнала боевых действий или журнала обстрелов. Все эти собранные материалы передаются командиру для окончательного закрытия вопроса и снятия любых подозрений в халатности.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что ветеранам, демобилизованным и их семьям теперь помогают специальные специалисты по сопровождению. По всей Украине работает около трех тысяч таких помощников. Они помогают без лишней бюрократии оформить необходимые документы и получить государственные льготы.

В Украине ветеранам с инвалидностью планируют выплачивать по 120 тысяч гривен денежной компенсации на приобретение собственного автомобиля. Соответствующую инициативу уже одобрил профильный комитет Верховной Рады. Согласно плану, сначала финансовую поддержку направят защитникам с I группой инвалидности, а впоследствии программу расширят и на ветеранов II группы.

оружие ВСУ мобилизация наказание военнослужащие
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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